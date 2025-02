Algemeen Dagblad onthult welke bekende medewerker van Feyenoord achter lek over ontslag Priske zat

Sjaak Troost heeft in aanloop naar de Champions League-wedstrijd van Feyenoord tegen Bayern München (3-0) vertrouwelijke informatie gelekt, zo meldt het Algemeen Dagblad. Troost, die in de Raad van Commissarissen zit bij Feyenoord, sprak voor zijn beurt over het aanstaande ontslag van Brian Priske.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bayern kwamen er vanuit de Deense media hardnekkige geruchten over het ontslag van Priske. De trainer van Feyenoord zou zich zelfs met een goed resultaat tegen Bayern niet meer kunnen redden. Vlak voor de wedstrijd maakte ook De Telegraaf er melding van dat Priske ongeacht het resultaat die avond ontslagen zou worden.

Mogelijk was die informatie (deels) gebaseerd op het saillante lekken door Troost, die voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bayern een groep sponsoren van Feyenoord toesprak. Troost, die als commissaris en toezichthouder een geheimhoudingsplicht heeft, zei in de volle sponsorruimte openlijk dat Priske aan zijn laatste wedstrijd bij Feyenoord zou beginnen.

De spectaculaire overwinning van Feyenoord tegen Bayern zette de zaak op zijn kop. Priske toonde zich op de persconferentie na afloop strijdbaar, maar gaf wel duidelijk te kennen te balen van het lek intern bij Feyenoord over zijn vermeende ontslag. Algemeen directeur Dennis te Kloese maakte een dag later bekend dat de club voorlopig doorging met Priske.

Dat Troost voor zijn beurt sprak, is volgens het AD zeer opvallend. Troost was vanaf de zomer van 2019 kortstondig in dienst als technisch directeur van Feyenoord. In die periode werd Jaap Stam aangesteld als hoofdtrainer en ook al snel weer ontslagen.

Troost stoorde zich destijds enorm aan het feit dat de assistenten van Stam (Denny Landzaat, Roy Makaay en Jean-Paul van Gastel) uit de krant moesten vernemen dat ook zij op straat waren gezet.