Alex Sandro neemt met rake kopbal op prachtige wijze afscheid van Juventus

Juventus heeft haar seizoen in stijl afgesloten met een 2-0 zege op AC Monza. Federico Chiesa en Alex Sandro bezorgden la Vecchia Signora de overwinning. Juventus staat stevig op plek drie, maar als Atalanta zijn laatste twee resterende wedstrijden wint, zakt de ploeg uit Turijn nog een plekje.

Monza was de gevaarlijkere ploeg in de beginfase in het Allianz Stadium. Een scherpe voorzet van Dany Mota kon net niet worden binnengetikt door Samuele Birindelli, zoon van Juventus-legende Alessandro Birindelli. Andrea Colpani zag zijn vrije trap even later knap worden gekeerd door Mattia Perin.

Juventus kwam beter in de wedstrijd en bijna op 1-0, toen een schot van Nicolò Fagioli op de lat belandde. Een fenomenaal blok van Armando Izzo zorgde er even later voor dat Arkadiusz Milik niet alsnog voor de openingstreffer tekende. Izzo onderscheidde zich even later opnieuw, door de bal voor de doellijn weg te halen.

De naar Maradona vernoemde Izzo kon vlak voor het half uur niets doen aan de openingstreffer, die via Chiesa alsnog viel. De Italiaans international, die is opgenomen in de voorselectie van de Azzurri, sneed de zestien binnen en rondde af met een hard schot in de bovenhoek: 1-0.

Juventus had de smaak te pakken en wist de voorsprong twee minuten later al te verdubbelen. Fagioli schilderde een hoekschop op het hoofd van Alex Sandro, die bij de eerste paal vogelvrij kon binnenkoppen: 2-0. Een prachtig moment voor de Braziliaan, die zijn laatste wedstijd voor Juventus speelde.

Na rust probeerde Birindelli het andermaal met een goed schot, maar andermaal stond Perin paraat. Een minuut later zat het ook Chiesa niet mee, toen hij de lat trof. Chiesa kwam na een combinatie met Fagioli opnieuw in scoringspositie terecht. Ditmaal stuitte hij op het blok van een verdediger.

In de slotfase gebeurde er weinig meer op het veld. Alessio Zerbin pakte nog zijn tweede gele kaart, waardoor Monza het duel met tien man eindigde. Alex Sandro kreeg een publiekswissel en nam uitgebreid de tijd om de Juventus-supporters te bedanken.

