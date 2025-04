Alex Pastoor blikt terug op eerste interlandperiode met Indonesië: ‘Dat is wel heel speciaal’

Alex Pastoor vertelt bij Ziggo Sport over zijn eerste ervaringen als assistent-bondscoach van Indonesië. De voormalig trainer van onder andere Almere City laat weten waar hij aan moest wennen en wat hem opviel.

Indonesië kwam in maart voor het eerst met de nieuwe technische staf in actie. Bondscoach Patrick Kluivert en assistent-trainers Pastoor, Denny Landzaat en Gerald Vanenburg kenden geen goed debuut met een 5-1 nederlaag tegen Australië.

In de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Bahrein werd met 1-0 gewonnen door een doelpunt van Ole Romeny, die deze interlandperiode zijn debuut maakte voor Garuda.

Pastoor blikt tegenover Ziggo Sport-verslaggeefster Hélène Hendriks terug. “De beleving van de mensen was waanzinnig”, zo begint de 58-jarige trainer. “Er waren tegen Bahrein 78 duizend mensen in het stadion. Gelukkig wisten we te winnen.”

Hendriks haalt vervolgens een dolletje uit met mede tafelgast Khalid Boulahrouz. Ze wil weten van de voormalig international hoeveel de wedstrijd van Indonesië tegen Australië is geworden. “2-0 verlies, toch?” gokt Boulahrouz.

Nadat Hendriks is uitgelachen, vraagt ze aan Pastoor wat het gekste is wat hij in het Aziatische land heeft meegemaakt. “De warmte is één ding”, laat de assistent-bondscoach weten. “Ik ben met Gerald Vanenburg een aantal keer wezen joggen, wel in ons tempo”, lacht Pastoor. “Maar dan merk je wel hoe zwaar dat fysiek voor je is.”

“De beleving van de mensen is een ander onderdeel”, geeft Pastoor aan. “Heel veel spelers van Indonesië die uit West-Europa vandaan komen stappen als modale voetballers het vliegtuig in, maar komen er als supersterren uit”, schetst de geboren Amsterdammer.