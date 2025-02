Alex Kroes maakt wéér grote fout in transferwindow: 'Het is ook Farioli niet ontgaan'

Ajax maakte een behoorlijke inschattingsfout bij het aantrekken van Oliver Edvardsen, doet Jan Willem van Dop, algemeen directeur bij Go Ahead Eagles, tegenover Het Parool uit de doeken.

De situatie op de linksbuitenpositie was precair in aanloop naar de Klassieker tegen Feyenoord van afgelopen zondag. De jonge Belg Mika Godts raakte geblesseerd en was niet op tijd fit voor het topaffiche.

Ondertussen zat Chuba Akpom, normaliter de vervanger van Godts op de linkerflank, in Frankrijk om een transfer naar LOSC Lille af te ronden. Zodoende had Francesco Farioli een probleem: wie te starten op de linksbuitenpositie?

De keuze van de Italiaan viel uiteindelijk op Steven Berghuis, die een prima wedstrijd speelde tegen zijn oude werkgever. Toch zal Farioli graag de luxe hebben gehad om over Edvardsen te kunnen beschikken. Vrijdagmiddag om 12.00 uur 's middags moest de inschrijving definitief zijn, maar die deadline werd niet gehaald.

Dat was totaal de schuld van Ajax en Alex Kroes, meent Van Dop, die in Deventer ooit samenwerkte met Kroes. "Op vrijdagochtend rond 10 uur heb ik mijn handtekening onder de transferovereenkomst gezet", vertelt hij aan Het Parool.

"Ik wilde Alex helpen en het op tijd in orde maken. Om die reden ben ik vrijdagochtend om half vijf opgestaan om het papierwerk te bekijken." Toch kwam het uiteindelijk aan op de allerlaatste minuten.

"Om vier minuten voor twaalf uur kregen we van Ajax het laatste verzoek om alles te controleren,” aldus Van Dop. “Maar dat is niet in vier minuten te realiseren. Als dat verzoek een half uur eerder was gekomen, was de overschrijving op tijd rond geweest."

"De medewerker die er bij ons voor verantwoordelijk is, werd op een bepaald moment wel door vier, vijf man van Ajax gebeld. Die zei toen: en nou ophouden, want ik moet mijn werk doen. Wij hebben echt alle zeilen bijgezet. Het is lariekoek dat de deadline niet is gehaald door Go Ahead Eagles, want we wilden Alex en Ajax juist helpen."

Volgens Het Parool is het transferproces 'al jaren een zwakke plek' bij Ajax. "De twee transferwindows onder leiding van Kroes zijn tot dusverre ook verre van vlekkeloos verlopen. De recentste ketser, met de inschrijving van Edvardsen, vermindert het vertrouwen in het transferproces verder. En het is vanzelfsprekend ook Farioli niet ontgaan."

Eerder ging het in de zomerse window ook al mis op exact dezelfde positie. Steven Bergwijn en Carlos Forbs vertrokken vlak voor het slot van de markt en beoogde opvolger Kamaldeen Sulemana werd niet op tijd ingeschreven. Zodoende had Farioli tijdens de eerste seizoenshelft alleen over Godts de beschikking.