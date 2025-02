Alex Kroes geeft inkijkje in transfersoap bij Ajax: 'Ik heb resoluut nee gezegd'

Alex Kroes, technisch directeur van Ajax, heeft in een interview met officiële clubkanalen een boekje opengedaan over de hectische transferperiode in Amsterdam. In het gesprek gaat hij ook in op de situatie omtrent Jordan Henderson.

Het was misschien wel de grootste soap van de afgelopen periode: Henderson en AS Monaco. Gevraagd naar de situatie vertelt Kroes zijn kant van het verhaal.

“Op enig moment heeft Monaco zich bij ons gemeld en ze vroegen of er een mogelijkheid was om Henderson van ons over te nemen. Ik heb daar resoluut nee tegen gezegd.”

“Wij laten hem niet gaan. Succes ermee. Punt”, gaat de veelbesproken td van de Amsterdammers verder. “Maar daarna komt er een hele dynamiek op gang. Bottom line is dat Jordan is gebleven.”

“Hij heeft zich altijd zeer professioneel opgesteld door zich in ieder geval in het veld en op de trainingen altijd het maximale te geven. Wij zijn heel blij dat hij nog bij ons speelt.”

Ook ging Kroes even in op de situatie van Raúl Moro. De Spaanse linksvoor was dicht bij een overstap naar Ajax, maar zag zijn transfer op het laatste moment afketsen.

“Hij had de pech dat hij geblesseerd raakte. Dat is de voornaamste reden dat de transfer niet doorging”, schept Kroes duidelijkheid over de situatie. Uiteindelijk werd Olivier Edvardsen voor drie miljoen euro overgenomen van Go Ahead Eagles.