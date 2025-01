Al-Nassr komt plotseling met boodschap aan Cristiano Ronaldo, die gelinkt wordt aan rivaal Al-Hilal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Al-Nassr, dat sterspeler Cristiano Ronaldo eert met een video.

Al-Nassr heeft vrijdagavond op sociale media een filmpje over en gericht aan Ronaldo geplaatst. In de video wordt de Portugese superster vanuit een Al-Nassr-fan bedankt voor de afgelopen twee jaar bij de Saudi-Arabische club.

“Beste Cristiano Ronaldo, tien jaar geleden was ik gewoon een kind met dromen”, zegt een stem. “Mijn droom was om jou te zien, om hetzelfde als jij te zijn. Je bent een ster voor mij, en een inspiratie. Ik zou graag wat gedachten uit het hart van een Al-Nassr-fan met je willen delen.”

“Het is twee jaar geleden dat je tekende bij Al-Nassr. Die twee jaar zijn gevuld met onvergetelijke momenten. Tijdens elke wedstrijd droegen we het Al-Nassr-shirt met jouw naam erop. En jouw aanwezigheid op het veld deed onze passie ontbranden”, klinkt het, terwijl er verschillende beelden van Ronaldo in het shirt van Al-Nassr te zien zijn.

“Jong en oud juichten voor je, en we lieten onze stemmen vol liefde horen. Met het passeren van de grens van negenhonderd goals, laat je de wereld nog steeds zien dat je in staat bent om het onmogelijke te bereiken. Je maakt ons trotser dan ooit.”

“Vandaag wil ik je zeggen dat we je altijd zullen steunen. Want jij bent onderdeel van onze dromen. Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven. We kijken uit naar nog meer prachtige momenten met jou. Met al mijn liefde en waardering, een fan van Al-Nassr.”

Twee jaar

Precies twee jaar geleden, begin januari in 2022, ging Ronaldo aan de slag bij Al-Nassr. Vermoedelijk heeft de video daarmee te maken.

Overigens loopt het contract van Ronaldo bij de Saudische club komende zomer af. Eerder op vrijdag wist CNN Portugal te melden dat de Portugees zo snel mogelijk duidelijkheid wil over zijn toekomst. Ronaldo geeft Al-Nassr tot 31 januari de tijd om hem een nieuwe aanbieding te doen. Vanaf 1 februari gaat hij ook serieus kijken naar andere opties.

In Saudi-Arabië klinkt al het opmerkelijke gerucht dat rivaal Al-Hilal geïnteresseerd zou zijn in Ronaldo. Bij die club beschikt Neymar over een aflopende verbintenis, die middels een optie met een jaar kan worden verlengd. De kans dat de huidige koploper van de Saudi Pro League zich meldt voor Ronaldo wordt groter indien men besluit niet verder te gaan met Neymar.