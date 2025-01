Al-Nasr hoopt na mislopen Hakim Ziyech op uitstekend presterende Nederlander

Al-Nasr richt de pijlen vol op Tjaronn Chery, zo meldt het Algemeen Dagblad. De club van trainer Alfred Schreuder wil de 36-jarige middenvelder van Royal Antwerp spoedig naar Dubai halen.

Chery is bezig aan een goed seizoen in België. De routinier kwam al 2.101 minuten in actie, verdeeld over 26 optredens. Daarin was de Haagse linkspoot goed voor dertien doelpunten en zeven assists.

Bij Royal Antwerp ligt Chery nog tot medio 2026 vast, waardoor Al-Nasr eerst een akkoord zal moeten bereiken met technisch directeur Marc Overmars. Volgens journalist Johan Inan wil Chery de transfer naar het Midden-Oosten graag maken.

“Antwerp heeft nog niets gehoord uit Dubai, maar werkt vanwege de naderende transferdeadline liever niet mee aan een vertrek. Alleen een niet te weigeren bod kan daar verandering in brengen”, weet Inan.

Chery wordt gezien als alternatief voor Hakim Ziyech, die op het laatste moment toch koos voor een avontuur bij het Qatarese Al-Duhail. Daarmee heeft hij zijn voormalig trainer Schreuder behoorlijk teleurgesteld.

Al Nasr, waar voormalig Eredivisionisten Othmane Boussaid, Leroy Fer, Samir Memisevic en Marouan Azarkan onder contract staan, staat vijfde in de nationale competitie van Dubai. De achterstand op koploper Al Sharjah bedraagt momenteel liefst twaalf punten.

Met de Verenigde Arabische Emiraten zou Chery een nieuw land aan zijn cv toevoegen. De vijfvoudig international van Suriname was tot dusver actief in zes landen: Nederland, Engeland, China, Turkije, Israël en België.