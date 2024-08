Ajax zwaait miskoop uit het Sven Mislintat-tijdperk tijdelijk uit en bedingt koopoptie

Jakov Medic ruilt Ajax op huurbasis in voor VfL Bochum, zo weet De Telegraaf zondag te melden. De Duitse club neemt het volledige jaarsalaris, 1,5 miljoen euro, van de Kroatische verdediger over en bedingen tevens een optie tot koop van drie miljoen euro.

Medic werd vorig jaar augustus door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat voor twee miljoen overgenomen van FC Sankt Pauli. Dat bedrag kan door diverse bonussen nog verder oplopen.

De 1.93 meter lange verdediger kende vorig jaar een flitsende start bij Ajax, daar hij op schitterende wijze scoorde in een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Die prachtige goal werd zelfs verkozen tot Doelpunt van het Jaar.

Een definitieve doorbraak in de hoofdmacht van Ajax bleef ondanks de hooggespannen verwachtingen uit afgelopen seizoen. Medic kwam tot slechts 517 minuten in Amsterdam, verdeeld over 9 wedstrijden, en vervulde slechts een bijrol in de Johan Cruijff ArenA.

Het werd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen al snel duidelijk dat Medic niet voorkomt in de plannen van de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli. De verdediger (25) gaat nu op huurbasis verder bij Bochum, dat zijn komst op kort termijn wereldkundig hoopt te kunnen maken.

Medic ligt nog tot medio 2028 vast bij Ajax, maar zijn toekomst lijkt dus buiten Amsterdam te liggen. De boomlange centrale verdediger kwam eerder in zijn loopbaan uit voor onder meer SV Wehen Wiesbaden en 1. FC Nürnberg. Hij speelde nog nooit voor de Kroatische nationale ploeg.

Josip Sutalo is ook een aanwinst uit het Mislintat-tijdperk, maar lijkt voorlopig het vertrouwen te hebben van Farioli. De landgenoot van Medic vormde afgelopen donderdag een duo met Youri Baas in het spectaculair verlopen duel met Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League.