Ajax zet 5 spelers tijdens slotdagen zomerse transferwindow in de etalage

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 10:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:03

Bij Ajax komen er tijdens de slotdagen van de zomerse transferwindow nog enkele spelers in aanmerking voor een (tijdelijk) vertrek, zo schrijft clubwatcher Johan Inan namens het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers zijn daarnaast dicht bij het aantrekken van FC Metz-aanvaller Georges Mikautadze. Trainer Maurice Steijn hoopt naast de Georgiër nog twee extra spelers te verwelkomen.

Volgens Inan ziet directeur voetbalzaken Sven Mislintat in Mikautadze een multifunctionele speler die op alle posities voorin uit de voeten kan. De aanvaller moet de opvolger van Dusan Tadic worden. De Telegraaf schreef dinsdagochtend dat Ajax ook nog op zoek is naar een externe vervanger voor Kudus. De Amsterdammers willen naar verluidt nog een rechtsbuiten met diepgang aantrekken, al werden er geen namen door de ochtendkrant genoemd.

Steijn sprak de hoop op meer versterkingen na het heenduel met Ludogorets (1-4) al uit. “Ik vind één of twee posities nog wat dun bezet. Op het middenveld moet niet te veel gebeuren. Hetzelfde geldt eigenlijk achterin.” Het Algemeen Dagblad sluit het vertrek van meerdere backs bij Ajax in de komende dagen niet uit. Jorge Sánchez staat al op het punt om verhuurd te worden aan FC Porto, terwijl Steijn door de komst van Gaston Ávila momenteel over drie linksbacks beschikt.

Zowel Owen Wijndal als Anass Salah-Eddine zou kunnen rekenen op sluimerende belangstelling. Wijndal kreeg tegen Ludogrets het vertrouwen van Steijn. Bovendien vertegenwoordigt hij een hogere marktwaarde, waardoor een (tijdelijk) vertrek van Salah-Eddine aannemelijker is. Door de komst van Mikautadze mag Francisco Conceição uitkijken naar een nieuwe club. De Portugees kan mogelijk terugkeren bij FC Porto, waar zijn vader trainer is. Voor Christian Rasmussen is een verhuur bespreekbaar.

Kian Fitz-Jim kan daarnaast rekenen op interesse van Excelsior. Indien hij zijn medio 2024 aflopende contract verlengt, staat hij op de nominatie om dit seizoen elders op huurbasis ervaring op te doen. Ook met de talentvolle Jong Ajax-spelers Tristan Gooijer en Gabriel Misehouy zijn de Amsterdammers in gesprek om hun in 2024 aflopende contract open te breken en te verlengen, zo schrijft Inan.

Tot slot is er nog Davy Klaassen. De ervaren Ajacied heeft nog geen vertrekwens uitgesproken, maar door de aanstaande komst van Mikautadze wordt zijn perspectief er niet beter op. Klaassen staat in de nadrukkelijke belangstelling van Olympique Lyon en mag in de laatste dagen van de transferwindow nog vertrekken.