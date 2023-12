‘Ajax zet scouts op de tribune en wil Bayern München aftroeven’

Maandag, 4 december 2023 om 18:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:34

Ajax kijkt met bovengemiddelde interesse naar de ontwikkeling van Robert Ramsak, zo meldt BILD maandag. Scouts van de Amsterdammers zouden tijdens de finale van het WK Onder 17 op de tribune in Indonesië hebben gezeten om de zeventienjarige aanvaller van Bayern München te bekijken.

Ramsak staat volgens de berichtgeving uit Duitsland op het punt om een nieuw contract te tekenen bij Bayern München, waar hij momenteel in de Onder 19-selectie competitiewedstrijden afwerkt. Ajax hoopt hem te verleiden tot een overstap naar Amsterdam voordat hij definitief tekent.

Afgelopen zaterdag legde Ramsak met Duitsland Onder 17 beslag op de wereldtitel. Na strafschoppen (6-5) waren de Duitsers te sterk voor Frankrijk. De aanvaller speelde zelf 23 minuten mee in de eindstrijd en benutte de tweede strafschop in de serie.

Ajax was niet de enige geïnteresseerde club die bij de finale aanwezig was, want ook afgevaardigden van Dinamo Zagbreb, RB Salzburg en Sporting Portugal waren present.

Volgens de berichtgeving kan Ramsak dus bijtekenen in München, maar de kans op speeltijd in het eerste in de komende tijd is zeer minimaal. Ajax en concurrenten hopen de spits, die eveneens op de vleugels uit de voeten kan, dus te overtuigen van een overstap door een plek in de A-selectie te bieden.

Afgelopen seizoen was zeer succesvol voor Ramsak, die in de Onder 17-selectie van Bayern München liefst 23 keer scoorde in 27 competitiewedstrijden. In de zomer werd hij overgeheveld naar Bayern München Onder 19. Tot dusver kwam hij in die ploeg tot 11 optredens, waarin hij 5 keer trefzeker was.

Met de nationale Onder 17-ploeg kwam hij tot 23 officiële wedstrijden, en daarin trof hij 7 keer doel. Ramsak beschikt eveneens over een Sloveens paspoort, en de Sloveense bond hoopt de aanvaller nu te verleiden met een plek in de selectie voor het EK 2024.