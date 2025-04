Ajax wordt compleet afgeslacht door FC Utrecht: Miguel Rodríguez steelt de show

Koploper Ajax leidt een ruime nederlaag tegen FC Utrecht: 4-0. Sébastien Haller opende de score tegen zijn oude club: 1-0. Miguel Rodríguez werd daarna de matchwinnaar in de Galgenwaard met twee schitterende treffers. In de slotfase zorgde Paxten Aaronson voor de 4-0.

Ajax begon dominant aan de eerste helft. Kenneth Taylor wist met een subtiel balletje Jorrel Hato te bereiken. De linksback zag de bal via een been van een verdediger van de thuisploeg op de paal belanden. Brian Brobbey kreeg vervolgens de kans, maar schoot de rebound op de lat.

De eerste helft kenmerkende zich met veel overtredingen, maar scheidsrechter Bas Nijhuis liet veelvuldig het spel doorgaan.

Na een half uur spelen ontplofte de Galgenwaard. Rechtsback Siebe Horemans leverde een geweldige voorzet af en zag Haller met wat geluk tot scoren komen: 1-0. De Ivoriaan viel al worstelend met Anton Gaaei en leek zelf nauwelijks te beseffen dat hij zojuist had gescoord.

De achterstand leek Ajax van de wijs te brengen. De Amsterdammers hadden moeite om door de defensie van Utrecht te komen. Het grootste gevaar volgde uit een snel genomen ingooi van Gaaei. Steven Berghuis bracht de bal met wat effect voor, maar Mika Godts kon er bij de tweede paal net niet aankomen.

Na rust hoopte Ajax orde op zaken te stellen, maar het was Utrecht dat de voorsprong vergrootte. Hato werd op snelheid geklopt door Rodríguez, waarna de Spanjaard met een stiftje Matheus leek te verschalken. Even was de vraag of de bal geheel over de lijn was geweest en het antwoord op die vraag bleek ja: 2-0.

Het ging van kwaad tot erger voor de ploeg van Francesco Farioli. Na een gewonnen luchtduel van Haller ging Yoann Cathline er snel vandoor. De Fransman verloor de bal aan Ahmetcan Kaplan, die vervolgens de bal weer verspeelde aan de linksbuiten. De bal kwam vervolgens terecht bij Rodríguez, die zich behendig ontdeed van Hato en de bal in de verre hoek prikte: 3-0. In de slotfase zorgde Aaronson voor de genadeklap: 4-0.