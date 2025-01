Ajax wil AS Roma-speler als ruilmiddel om transfer Devyne Rensch te laten slagen

Mocht Devyne Rensch deze maand van Ajax naar AS Roma vertrekken, dan is er een kans dat Samuel Dahl de omgekeerde weg bewandelt. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. Eerder op maandagavond meldde De Telegraaf al dat Rensch op hoofdlijnen akkoord is over een contract tot medio 2029 met de Italiaanse club.

“Ik heb begrepen dat AS Roma en Ajax hebben besproken om Samuel Dahl op te nemen in de deal rondom Devyne Rensch”, aldus Romano op X. “Ajax wilde hem afgelopen zomer al, en wil hem nu huren met verplichte koopoptie.”

“Roma staat alleen open voor een verhuur. De gesprekken over een overstap van Rensch naar Roma gaan ondertussen door.”

Dahl is een 21-jarige linksback uit Zweden. Afgelopen zomer maakte hij voor 4,3 miljoen euro de overstap van Djurgårdens IF naar Roma.

Tot dusver kwam Dahl, die nog tot medio 2029 vastligt in Rome, tot slechts drie duels in het eerste elftal van Roma. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel in op vier miljoen euro.

Rensch

Rensch ligt nog tot komende zomer vast bij Ajax, en aanvankelijk was het plan dat hij zijn contract in Amsterdam zou verlengen. Dat ging echter op het laatste moment niet door, omdat het na financiële doorberekening belastingtechnisch niet mogelijk bleek.

Ajax staat nu voor een duivels dilemma: indien Rensch niet deze maand verkocht wordt, vertrekt hij in de zomer transfervrij naar Italië. Behalve Roma heeft ook Napoli nadrukkelijke belangstelling om de vleugelverdediger transfervrij in te lijven.