Ajax weet wie mogelijke tegenstanders zijn in derde voorronde van de Europa League

Indien Ajax erin slaagt het Servische FK Vojvodina te verslaan in de tweede voorronde van de Europa League, staat de Amsterdammers volgende maand een tweeluik met Panathinaikos (Griekenland) of FK Botev Plovdiv (Bulgarije) te wachten.

Ajax eindigde afgelopen Eredivisie-seizoen op de vijfde plek, en plaatste zich daardoor voor de tweede voorronde van de Europa League. Daarin moet komende donderdag (thuis) en volgende week donderdag (uit) worden afgerekend met het Servische FK Vojvodina.

Als dat lukt, plaatst Ajax zich voor de derde voorronde van de Europa League. Daarin treffen de Amsterdammers in dat geval de winnaar van het duel tussen Panathinaikos en FK Botev Plovdiv.

De winnaar van de wedstrijd tussen Panathinaikos en Botev Plovdiv speelt de heenwedstrijd in de derde voorronde thuis tegen de winnaar van het duel tussen Ajax en Vojvodina. Bij Panathinaikos staan Nederlanders Bart Schenkeveld en Tonny Vilhena onder contract.

Mocht Ajax het tweeluik verliezen van Vojvodina, dan gaat de club van trainer Francesco Farioli verder in de derde voorronde van de Conference League. De mogelijke tegenstanders in dat scenario zijn ook al bekend.

In dat geval wordt Ajax namelijk gekoppeld aan de winnaar van CFR Cluj - FC Neman Grodno, FK Zalgiris - Pafos, SC Dnipro-1 - Puskás Akadémia, AEK Athene - Inter Club d’Escaldes of NK Maribor - Universitatea Craiova.

De wedstrijden in de derde voorrondes van de Europa League en Conference League worden gespeeld op donderdag 8 en 15 augustus. Daarna volgen voor Ajax mogelijk ook nog de play-offs van één van die twee toernooien. Die vinden plaats op donderdag 22 en 29 augustus.

Bertrand Traoré

Ajax deelde maandag vlak voor de loting al de spelerslijst voor de tweede voorronde van de Europa League. “Goed nieuws is dat Ajax Bertrand Traoré ook heeft kunnen inschrijven, al is het nog wachten op de formele afhandeling van zijn werkvergunning. De vleugelaanvaller kan wellicht in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina al zijn rentree maken in het Ajax-shirt.”

