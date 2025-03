Ajax voorkomt transfervrij vertrek met nieuw contract tot medio 2028: 'Veel vertrouwen in een mooie toekomst'

Mark Verkuijl heeft zijn aflopende contract bij Ajax verlengd, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder ligt nu tot medio 2028 vast in de hoofdstad.

Verkuijl speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. Afgelopen augustus maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal door in te vallen tijdens het thuisduel van Jong Ajax met FC Den Bosch. De teller staat inmiddels op achttien optredens namens de beloftenploeg.

''We zijn erg blij met de verlenging van Mark, want hij bezit alle kwaliteiten die we bij Ajax graag zien in een controlerende middenvelder”, laat directeur voetbal Marijn Beuker optekenen.

“Hij leest het spel goed, zoekt altijd de voetballende oplossing vooruit, is een goede verbindingsspeler en onderschept veel ballen in verdedigend opzicht. Hij heeft dit seizoen een basisplek veroverd in Jong Ajax, waar hij kennismaakt met de intensiteit van profvoetbal. We hebben veel vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij onze club."

“Als je naar de eerste seizoenshelft kijkt, dan heb ik niet heel veel gespeeld”, zegt Verkuijl zelf. “Ik ben veel op de bank begonnen en af en toe ingevallen. In de tweede seizoenshelft ben ik wel aardig bezig. Ik maak heel veel minuten en ben gewoon lekker fit. Ik denk dat ik dit seizoen wel veel stappen heb gemaakt.”

De middenvelder is een international van Oranje Onder 19. Verkuijl stond deze interlandperiode tijdens de drie wedstrijden in de basis. Tegen de leeftijdsgenoten van Kroatië maakte hij een doelpunt. Oranje Onder 19 kwalificeerde zich dankzij de zege op Tsjechië voor het EK van deze zomer.