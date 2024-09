Ajax voelt zich gedupeerd door KNVB: ‘Zelfs het woord competitievervalsing valt’

Ajax is niet te spreken over de nieuwe datum die de KNVB heeft gekozen voor Ajax - FC Utrecht, zo schrijft Mike Verweij namens De Telegraaf. De wedstrijd, die in september geen doorgang kon vinden vanwege de aangekondigde politiestakingen, valt nu in een zware periode voor de Amsterdammers.

“Binnen en rondom Ajax wordt de beslissing als ‘schandalig’ bestempeld”, aldus Verweij. De Amsterdammers voelen zich behoorlijk gedupeerd en er wordt zelfs gesproken van competitievervalsing.

Dat gevoel komt niet alleen voort uit de keuze voor de nieuwe datum. Het komt voornamelijk voort uit het verbod op de wedstrijd door de Amsterdamse lokale driehoek, omdat zowel Ajax als FC Utrecht ervan overtuigd waren het duel ook zonder politie-inzet te kunnen spelen.

Voor Ajax valt de wedstrijd, die nu gepland staat voor woensdag 4 december, in een loodzware periode. In de week ervoor neemt Ajax het namelijk in Europees verband op tegen Real Sociedad en in de Eredivisie treft het NEC. In het weekend na de inhaalwedstrijd staat de uitwedstrijd tegen AZ op het programma.

De politiestakingen hebben in ieder geval een wig gedreven tussen Ajax en de KNVB, zo stelt Verweij. Feyenoord-Ajax, een andere wedstrijd die het doel werd van politiestakingen, wordt nu op 30 oktober ingehaald, vier dagen voor Ajax-PSV.

“De clubleiding verzocht de KNVB het duel met FC Utrecht op een andere dag in te plannen en dacht daarbij zelf aan 2025, omdat Ajax als enige club in de Eredivisie zes (!) Europese voorrondewedstrijden moest spelen en in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman inmiddels ook weer hofleverancier is”, aldus Verweij.

De KNVB laat via een woordvoerder weten dat er volgens de voetbalbond sprake is van pure overmacht. “Bij allebei de wedstrijden hebben we alles geprobeerd om de wedstrijden op de oorspronkelijke datum plaats te laten vinden. Helaas is dat niet gelukt. Dat Ajax na beide uitgestelde wedstrijden een wedstrijd tegen een topclub speelt, is onoverkomelijk.”