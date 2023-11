Ajax verliest na gigantische fout van Vos en is zo goed als uitgeschakeld

Donderdag, 9 november 2023 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:38

Ajax bungelt op de rand van uitschakeling in de Europa League. De ploeg van John van 't Schip moest op eigen veld het onderspit delven tegen Brighton & Hove Albion: 0-2. Ajax gaf zelf via een blunder van Silvano Vos het openingsdoelpunt weg aan Brighton (afgemaakt door Ansu Fati). Na rust vergrootte Simon Adingra de voorsprong. Ajax staat met slechts twee punten uit vier duels onderaan in Groep B; Brighton neemt juist de leiding, al kan Olympique Marseille met een eventuele zege op AEK Athene donderdagavond nog langszij komen.

Van 't Schip gooide de defensie bij Ajax volledig om. Devyne Rensch maakte zijn rentree als centrumverdediger, maar schoof in balbezit geregeld door naar het middenveld. Vos verving op het middenveld de geblesseerde Branco van den Boomen.

Bij Brighton was plek voor alle drie de Nederlanders in de selectie. Bart Verbruggen kreeg een kans onder de lat; in de defensie stonden Jan Paul van Hecke en voormalig Ajacied Joël Veltman, die vriendelijk werd begroet door het publiek in de Johan Cruijff ArenA.

In de vijftiende minuut ging het mis voor Ajax. Vos leverde de bal totaal onnodig in bij Simon Adingra, die snel daarna Ansu Fati lanceerde. De van FC Barcelona gehuurde aanvaller had oog in oog met Diant Ramaj geen moeite om de linkeronderhoek te vinden: 0-1.

Ajax zocht daarna voorzichtig de aanval en kreeg twee keer nul op het rekest bij een schreeuw om een penalty (om een vermeende handsbal van Brighton-verdediger en kort daarna een duw op Brian Brobbey). Brighton gokte voornamelijk op de counter en zag João Pedro na ruim een half uur met links een afzwaaier produceren.

Op slag van rust was een snelle reflex met de voet van Ramaj noodzakelijk om een nieuw doelpunt van Brighton te voorkomen. De goalie van Ajax zag Adingra vanuit een lastige hoek op doel schieten en reageerde alert.

Van 't Schip wisselde in de rust aanvallend door Chuba Akpom in te brengen voor Kenneth Taylor, maar moest toezien hoe Ajax al in de eerste 53ste minuut met 0-2 achter kwam. Fati tikte de bal door naar Adingra, die een loopactie had ingezet over de rechterkant van het strafschopgebied. De Ivoriaan klopte Ramaj met een diagonaal schot in de verre hoek: 0-2.

Brighton had de wedstrijd in het slot kunnen gooien via Kaoru Mitoma, die zich op de counter ontworstelde aan de bewaking van Rensch. De vrije Japanner had met links een slecht schot in huis dat slechts over zeilde.

Ajax begon meer en meer de aanval te zoeken en kreeg zelf ook kansen. Brobbey kwam een kwartier voor tijd heel dicht bij de aansluitingstreffer, maar zag zijn inzet even miraculeus als frustrerend via de paal over de doellijn rollen tegen de andere paal: geen doelpunt. Ook Akpom kreeg daarna een grote kans. De spits aarzelde even en schoot uiteindelijk recht op Verbruggen.