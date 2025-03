Ajax verliest in eigen huis nipt van Eintracht Frankfurt en staat voor pittige opgave

Ajax heeft de heenwedstrijd in de achtste finale van de Europa League donderdagavond verloren van Eintracht Frankfurt. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-2. Brian Brobbey opende de score nog voor Ajax, maar via Hugo Larsson en Ellyes Skhiri keerden de bezoekers het om. De return volgt volgende week donderdag in Duitsland, om 18:45 uur.

Ajax was in de competitiefase van de Europa League op de twaalfde plek geëindigd, en daardoor veroordeeld tot de tussenronde. Daarin rekende de ploeg van Francesco Farioli af met Union Sint-Gillis: 3-2 over twee duels. Frankfurt eindigde in de competitiefase als vijfde en mocht daardoor de tussenronde overslaan.

Remko Pasveer, Josip Sutalo en Jordan Henderson keerden donderdag terug in de basis van Ajax, waar ook plek was voor onder meer Jorthy Mokio en Jorrel Hato, die zijn honderdste wedstrijd voor het eerste van Ajax speelde. De geschorste Davy Klaassen ontbrak juist bij de Amsterdammers. Bij Frankfurt stonden voormalig Ajacied Rasmus Kristensen en ex-PSV’er Mario Götze in de basis.

Vanaf minuut één gebeurde er genoeg in de Johan Cruijff Arena. Ajax startte sterk, en was al in de tweede minuut heel dicht bij de openingstreffer: Brobbey schoot de bal uit de draai tegen de buitenkant van de paal. Een paar minuten later was de spits opnieuw dreigend. Deze keer werd zijn schot ternauwernood geblokt.

Driemaal is scheepsrecht, bleek ook voor Brobbey te gelden. In de tiende minuut kopte hij van dichtbij een voorzet van Jordan Henderson binnen, nadat een vrije trap van Kenneth Taylor bij de Engelse middenvelder terecht was gekomen: 1-0.

Eintracht leek wakker geschud, want ook de Duitsers begonnen daarna kansen te creëren. Het afstandsschot van Jean-Mattéo Bahoya, dat net naast ging, was nog niet zo gevaarlijk. Maar de kans van Ansgar Knauff, die alleen op Remko Pasveer af kon gaan, wél. De doelman van Ajax bracht echter redding.

Een grote tegenvaller voor Ajax volgde halverwege de eerste helft. De net van een rugblessure teruggekeerde Pasveer greep plots naar zijn lies, ging op de grond zitten en bleek niet verder te kunnen. Jay Gorter verving hem, omdat Matheus niet speelgerechtigd is in de Europa League.

Ajax was nauwelijks bekomen van die teleurstelling, of de volgende tik volgde: de 1-1. Larsson schoot, via het hoofd van Brobbey, van afstand raak. En dat gaf de bezoekers vertrouwen, want via Kristensen (net voorlangs) en opnieuw Larsson (redding Gorter) kwamen ze nog voor rust bijna op voorsprong.

Net als de eerste helft begon ook de tweede helft veelbelovend. Zo kon Kevin Trapp Brobbey uit een moeilijke hoek van scoren houden en schoot Hugo Ekitiké van afstand net naast. Daarna daalde het tempo weer wat, en brak een rustigere fase aan.

Twintig minuten voor tijd was het plotseling opnieuw raak voor Frankfurt. Na een duel op rechts met Youri Baas, die tevergeefs een overtreding claimde, kon Knauff er aan de rechterkant van het veld vandoor. De Duitser legde af op Skhiri, die scoorde: 1-2.

Zo moest Ajax aan de bak, in de jacht op de gelijkmaker. Het kreeg kansen via invallers Kian Fitz-Jim (net naast) en Don-Angelo Konadu, die een vrije trap net niet kon binnentikken. Gescoord zou er echter niet meer worden. Daardoor begint Ajax met een achterstand aan de return in Duitsland volgende week. Én zonder aanvoerder Jordan Henderson, die vlak voor tijd geel kreeg en geschorst is.