Francesco Farioli gebruikt het oefenduel tegen VfB Stuttgart zondagmiddag niet om zijn reservespelers aan het werk te zien. Van de elf spelers die het mogen laten zien in Duitsland, is alleen Daniele Rugani geen vaak geziene naam. Hij vervangt de herstellende Josip Sutalo.

Dat betekent dat Remko Pasveer zoals inmiddels vertrouwd plaatsneemt onder de lat. Voor hem ziet hij een centraal duo bestaande uit Rugani en Youri Baas. Devyne Rensch en Jorrel Hato completeren de achterhoede.

Het middenrif wordt gevormd door Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Steven Berghuis. Laatstgenoemde moest het in het laatste officiële duel van Ajax in 2024 nog doen met een invalbeurt, tegen Sparta Rotterdam (0-2 zege).

Voorin ruimt Farioli plekjes in voor Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts. Wout Weghorst neemt dus plaats op de bank. Dat laatste geldt overigens voor een heleboel spelers. Liefst zestien zitplekken zijn er nodig op de reservebank.

Sutalo is achtergebleven in Amsterdam. De Kroaat is herstellende van griep en traint individueel in de hoofdstad. Donderdag sluit hij aan bij de groepstraining.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Berghuis; Traoré, Brobbey, Godts.

Reserves Ajax: Ramaj, Gorter, Wijndal, Van den Boomen, Rasmussen, Klaassen, Mokio, Fitz-Jim, Akpom, Gaaei, Manssverk, Kaplan, Weghorst, Janse, Faberski, Hlynsson.

Opstelling VfB Stuttgart: Nübel; Rouault, Chabot, Mittelstädt; Vagnoman, Karazor, Stiller, Führich; Millot, Woltemade; Demirovic.