Ajax totaal overrompeld door draai van UEFA over wedstrijd in Koning Boudewijnstadion

Ajax is woensdag totaal overrompeld door de beslissing van de UEFA om de Europa League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis toch door te laten gaan in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat meldt Francesco Farioli woensdagavond op de persconferentie van Ajax in het stadion.

Dinsdag kreeg Ajax te horen van de UEFA dat het veld in Brussel afgekeurd was. "De UEFA zei gisteren duidelijk tegen ons dat we hier niet konden spelen, maar toen we vandaag in de bus zaten hoorden we opeens andere berichten", aldus Farioli.

Ajax werd verrast door de berichtgeving vanuit de Europese voetbalbond. "Toen we gisteren hoorden dat we hier niet zouden spelen, hebben we ook dingen aan ons speelplan aangepast. Maar toen hoorden we vandaag dat we toch hier gaan spelen... We moeten ons opnieuw aanpassen. Maar als de UEFA zegt dat we hier spelen, dan zullen we spelen." De wedstrijd begint donderdagavond om 18.45 uur.

Afgelopen zondag speelde Ajax tegen Fortuna Sittard (0-2 winst) ook al op een belabberd veld. "Met Jordan Henderson hebben we de prijs al betaald voor het spelen op een slecht veld", aldus Farioli, die zijn aanvoerder donderdag moet missen in Brussel. "Branco (van den Boomen, red.) hield ook problemen over aan het veld in Riga (tegen RFS, red.). Het is natuurlijk jammer dat we op zulke velden moeten spelen."

Farioli krijgt de vraag hoe het met Henderson gaat. "Goed. Hij zit nog in zijn herstelproces, maar hij zet goede stappen." Henderson zal vermoedelijk ook de Eredivisie-wedstrijd van zondag tegen Heracles Almelo missen. "Komend weekend halen wordt lastig, maar wellicht kan hij de return tegen Union halen." Die wedstrijd is donderdag over een week in de Johan Cruijff ArenA.

Farioli bevestigt de blessure van Wout Weghorst, die een gebroken teen opliep in Sittard. "Weghorst zal er zeker meer dan een maand uit liggen. We moeten Branco, Jordan en Wout missen, maar alle spelers die hier zijn zijn fit. We zullen iets voorzichtiger moeten zijn op dit veld."