Ajax doet Budweiser in de ban en tekent langdurig contract met ander biermerk

Ajax en Heineken gaan een langdurig partnerschap aan, zo maakt de Amsterdamse club bekend via hun eigen kanalen. De getekende overeenkomst is geldig tot medio 2035.

Heineken neemt vanaf komende zomer dus het stokje over van Budweiser. Het Amerikaanse merk was de sponsor van Ajax sinds 2019 en betaalde volgens RTL Z twee miljoen euro per jaar aan de recordkampioen.

Volgens De Telegraaf is de nieuwe deal met Heineken twaalf miljoen euro waard, wat dus neerkomt op een bedrag van 1,2 miljoen euro per jaar.

“Heineken wordt tevens officieel schenkpartner van zowel alcoholhoudend als alcoholvrij bier, daarnaast wordt Heineken officieel duurzaamheidspartner van Ajax. Activaties van Heineken en Ajax zijn gericht op het verhogen van de fanbeleving en duurzaamheid”, valt er op de website van Ajax te lezen.

Ook staat in het persbericht dat de zichtbaarheid van Heineken bij Ajax, zoals op de boarding langs het veld, vooral gericht zal zijn op het reclame maken voor de alcoholvrije variant van het bier.

Pieter Vissers, horecadirecteur bij het biermerk, is enthousiast over de deal: "Wij zijn uiteraard heel trots op het partnership met Ajax. Het voelt als vanzelfsprekend en ook heel logisch; Ajax en Heineken zijn twee iconen die diepgeworteld zijn in de haarvaten van de stad Amsterdam en laten zien dat echte kracht ontstaat door verbinding en saamhorigheid.”

“Beide staan bekend om hun inventiviteit, creativiteit en gevoel van verbondenheid. Voetbal in Nederland verbindt mensen en brengt generaties fans samen. Schouder aan schouder genieten van een spannende wedstrijd met een biertje in je hand, met of zonder alcohol. De plek waar vriendschappen ontstaan, waar alles kan gebeuren en herinneringen voor het leven worden gemaakt”, besluit hij.