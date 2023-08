Ajax-target Mikautadze van onschatbare waarde voor FC Metz

Zondag, 27 augustus 2023 om 17:15 • Jonathan van Haaster

Ajax-doelwit Georges Mikautadze was zondagmiddag zijn gewicht in goud waard voor zijn club FC Metz. De Georgiër maakte halverwege de tweede helft de enige treffer in de uitwedstrijd tegen Clermont Foot: 0-1. De als spits opgestelde Mikautadze profiteerde optimaal van een glijpartij in de verdediging van Clermont. Dankzij de zege heeft Metz vier punten uit de eerste drie wedstrijden in de Ligue 1 behaald. Ajax verwacht Mohammed Kudus dit weekend nog definitief uit te zwaaien. Als vervanger voor de Ghanees werd al snel Thiago Almada genoemd, maar Mikautadze is het goedkopere alternatief.

Bijzonderheden

Eerder deze zondagmiddag meldde Voetbal International dat een belangenbehartiger van Mikautadze in Nederland is om een transfer te bespreken. De Georgiër zou zo'n tien miljoen euro moeten kosten. Zondag stond ook het duel van Metz met Clermont op het programma en ondanks de transferperikelen stond Mikautadze gewoon in de basis. Mikautadze liet zich in de eerste helft zien met enkele voorzetten en schoten. Met name vlak voor de onderbreking kwam hij dicht bij de 0-1, maar Clermont-goalie Mory Diaw voorkwam een treffer met een knappe reflex. Na rust was het wel raak. Florent Ogier gleed uit, waardoor de weg plots open lag voor Mikautadze. Hij schoot met rechts via de voet van Diaw raak: 0-1. Het bleek de enige treffer van de wedstrijd te zijn.

????????Georges Mikautadze puts FC Metz 1-0 up against Clermont!??



The Georgian Killer cannot be stopped. ??????

??@JustintvYayin pic.twitter.com/8GWsX5Zs6z — Georgian Footy (@GeorgianFooty) August 27, 2023