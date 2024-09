De sfeer in de Johan Cruijff ArenA zit er donderdagavond goed in. Het spel van Ajax sprankelt in de Europa League-wedstrijd tegen Besiktas, dat binnen 55 minuten tegen een 3-0 achterstand aankeek. De fans van Ajax zongen Giovanni van Bronckhorst vervolgens op weinig respectvolle wijze toe.

Ajax nam na een half uur de leiding via een intikker van Kian Fitz-Jim. In de tweede helft schoot de ploeg van Francesco Farioli helemaal uit de startblokken. Via goals van Mika Godts en Kenneth Taylor stond het binnen mum van tijd 3-0.

"Gio neem je rotzooi mee, kakkerlak", klonk het tijdens de wedstrijd massaal vanaf de tribunes in de ArenA. De fans van Ajax wijzen daarmee uiteraard op het lange Feyenoord-verleden van Van Bronckhorst.