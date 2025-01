Alex Kroes is maandagavond te gast in de talkshow Rondo, zo maakt Ziggo Sport bekend. Dat nieuws valt niet goed bij een groot aantal supporters van Ajax, die vrezen dat het tv-optreden van de directeur op een ongelukkig moment komt.

Kroes zal maandag vertellen over de huidige stand van zaken bij Ajax op transfergebied, terwijl de winterse transferperiode nog in volle gang is. Kroes staat voor de lastige taak om met beperkte middelen een nieuwe linksbuiten te strikken.

Voorlopig is de zoektocht van Kroes nog niet geslaagd. Ajax bracht volgens Spaanse media een bod uit op Raúl Moro, maar Real Vallodolid zou het huurvoorstel voor de 22-jarige linksbuiten direct van tafel hebben geveegd. Moro raakte zondag in het bekerduel met Ourense CF geblesseerd, maar dat lijkt mee te vallen, waardoor de transfer mogelijk nog niet van de baan is.

Diverse supporters van Ajax reageren verbolgen op de aangekondigde aanwezigheid van Kroes in Rondo. Fans zijn van mening dat een dergelijk interview gepast is ná de transferperiode, niet terwijl die nog in volle gang is.

Een aantal aanhangers van Ajax wijst daarbij ook op het dubbelinterview dat Kroes afgelopen zomer gaf samen met Marijn Beuker. Kroes gaf daarin openlijk te kennen dat Ajax eerst spelers moest verkopen om aankopen te kunnen doen, maar had in de weken daarna grote moeite om spelers van de hand te doen.

"Heeft Kroes daar niet van geleerd? Het hielp toen niet door in zijn kaarten te laten kijken", is de veelgehoorde kritiek op de technisch directeur van Ajax.