Ajax stuurt verkeerd persbericht over Mislintat en corrigeert belangrijk detail

Zondag, 24 september 2023 om 23:34 • Laatste update: 23:38

Sven Mislintat is tóch niet in goed overleg met Ajax vertrokken, zo corrigeren de Amsterdammers in een nieuw persbericht. Ajax stuurde per abuis de verkeerde persmededeling de wereld in, waarin stond dat Mislintat en de club elkaar hadden gevonden over zijn vertrek.

Jan van Halst legt in het nieuwe persbericht uit dat 'draagvlak binnen de club' ontbrak om verder te gaan met Mislintat. Het ontslag van de directeur voetbalzaken volgde na de ontluisterende middag tegen Feyenoord (0-3 achterstand bij staking in minuut 55). "Het gebrek aan een breed draagvlak binnen de organisatie is de reden voor het besluit om de samenwerking met Sven Mislintat te beëindigen", meldt Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Interim-algemeen directeur Jan van Halst geeft verder toelichting op het vertrek van Mislintat. "Diverse pogingen om het bredere draagvlak te herstellen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid en dat leidt tot onrust in en rond de club, ook door de teleurstellende prestaties. Sven heeft zich de afgelopen maanden enorm ingezet voor Ajax, daarvoor zijn we hem dankbaar. Het is nu in het belang van de club om zo snel mogelijk met vereende krachten de sportieve weg weer omhoog te vinden."

Het verkeerde persbericht

Vijf minuten daarvoor had Ajax abusievelijk het verkeerde persbericht verzonden, dat klaarblijkelijk al klaar was gezet voor het geval er wél overeenstemming met Mislintat had kunnen worden bereikt. "We hebben vanavond met Sven gesproken en gezamenlijk vastgesteld dat een breed draagvlak voor verdere samenwerking ontbreekt, ook gezien de huidige sportieve resultaten", zo zei Ajax in het snel daarna teruggetrokken bericht.