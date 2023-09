Ajax stuurt directeur Sven Mislintat per direct de laan uit

Zondag, 24 september 2023 om 22:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:21

Sven Mislintat is ontslagen als directeur voetbalzaken bij Ajax, zo melden de Amsterdammers in een persbericht. De directeur, die twaalf aankopen deed voor in totaal 112 miljoen euro, wordt verantwoordelijk gehouden voor de enorme sportieve crisis die de club doormaakt. Zondag stond Ajax al na 37 minuten met 0-3 achter tegen Feyenoord, waarmee een nieuw dieptepunt werd bereikt.

Zelf stelt Ajax dat het vertrek van Mislintat 'in goed overleg' is gegaan. "We hebben vanavond met Sven gesproken en gezamenlijk vastgesteld dat een breed draagvlak voor verdere samenwerking ontbreekt, ook gezien de huidige sportieve resultaten", aldus interim-algemeen directeur Jan van Halst. "Sven heeft zich de afgelopen maanden enorm ingezet voor Ajax, daarvoor zijn we hem dankbaar. Het is nu in het belang van Ajax om zo snel mogelijk met vereende krachten de sportieve weg weer omhoog te vinden."

