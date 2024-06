Ajax stelt vele miljoenen veilig door nieuwe sponsordeal met Ziggo

Ziggo zal ook de komende jaren op de shirts van Ajax te zien zijn, zo maakt de club bekend. De kabelexploitant gaat het lopende sponsorcontract verlengen tot 2027, met de optie voor nog twee seizoenen. Ziggo wordt daarmee na ABN Amro de tweede langst dienende shirtsponsor in de geschiedenis van de Amsterdamse club.

De deal met Ziggo is voor Ajax de laatste jaren een uiterst lucratieve gebleken. Sinds 2015 is het bedrijf, dat kabeltelevisie, breedbandinternet en telefoniediensten aanbiedt, aan de club verbonden.

Het was toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar die de eerste deal met Ziggo wist te sluiten. Nadien speelde Menno Geelen, huidig interim-algemeen directeur, een belangrijke rol bij de deals met de kabelexploitant.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Inmiddels loopt de deal dus 9 jaar, waarmee Ziggo TDK (ook 9 jaar) en Aegon (6,5 jaar) voorbij is. ABN Amro is nog altijd koploper. De bank werd in 1991 shirtsponsor van Ajax en is sinds 2015 hoofdsponsor van de Ajax Vrouwen.

Voor Ziggo betekent de deal een belangrijke stap in een toch al mooi jaar. De sportzender heeft vanaf het seizoen 2024/25 de exclusieve uitzendrechten voor de Champions League, de Europa League en de Conference League.

Menno Geelen is blij met het vertrouwen van Ziggo. "We zijn al bijna tien jaar partners en mede dankzij deze onvoorwaardelijke steun kunnen we werken aan een betere toekomst van onze club, aan de resultaten die we willen behalen en aan de impact die we willen maken op én naast het veld."

Opbrengsten

Over de hoogte van het bedrag dat Ajax ontvangt worden geen mededelingen gedaan.weet echter te melden dat de Amsterdammers naar verluidt hetzelfde ontvangen als voorheen.

Dat betekent dat Ziggo jaarlijks een vast bedrag van tien miljoen euro betaalt, wat door bonussen met twee miljoen euro kan oplopen. Ajax verzekert zich daarmee dus opnieuw van vele, belangrijke miljoenen met het oog op de toekomst.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties