Ajax spreekt met FC Twente over nóg een transfer na binnenhalen Youri Regeer

Zowel FC Twente als NEC wil deze transferperiode nog zakendoen met Ajax, zo weet het Algemeen Dagblad donderdag te melden. De Eredivisie-clubs hebben hun vizier gericht op Kristian Hlynsson, al kan het salaris nog een struikelblok vormen.

Volgens de berichtgeving is de interesse van de Tukkers in de aanvallende middenvelder van Ajax concreet. Hlynsson komt in Amsterdam weinig aan spelen toe en de club is absoluut bereid om mee te werken aan een (tijdelijke) overgang.

FC Twente zou al meerdere keren hebben gesproken met Ajax over een huurtransfer, maar tot dusver bleek het salaris van de 21-jarige IJslander het belangrijkste knelpunt in de onderhandelingen.

Toch blijft de club uit Enschede het proberen om Hlynsson los te weken bij Ajax. Het liefst bedingt Twente ook een koopoptie aan het einde van het seizoen.

Eerder meldde Ajax Showtime al dat er in de Johan Cruijff ArenA niet per se veel toekomst gezien wordt in Hlynsson. De IJslandse middenvelder mag zowel op huurbasis als definitief vertrekken uit Amsterdam.

Naast Twente heeft ook NEC zich al bij Ajax gemeld voor Hlynsson. De Nijmegenaren zijn op zoek naar een nieuwe nummer tien, waarvoor ook PSV’er Isaac Babadi en voormalig AZ-en Ajax-speler Dani de Wit nog altijd in beeld zijn.

De twintigjarige, die een marktwaarde van vier miljoen euro vertegenwoordigt, staat daarnaast in het buitenland in de belangstelling van onder meer Fortuna Düsseldorf. Volgens de IJslandse journalist Orri Rafn Sigurdarson werkt Ajax momenteel aan een verhuur of definitief vertrek.