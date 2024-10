Wout Weghorst was donderdagavond andermaal van grote waarde voor Ajax. De spits, die na diverse goede invalbeurten een kans in de basis kreeg, maakte via een penalty het tweede doelpunt tegen FK Qarabag. Toch is Weghorst niet over de gehele avond tevreden gestemd.

Voor de camera van Ziggo Sport krijgt Weghorst de vraag of hij genoten heeft van de Europa League-avond. "Op het eind heb ik wel genoten. Het eindresultaat is goed, maar we hadden het heel erg lastig." Weghorst zag het spelbeeld licht kantelen na de rode kaart voor Qarabag-middenvelder Júlio Romão, maar Ajax maakte daar in zijn ogen onvoldoende gebruik van. "Het is wel frustrerend om te zien hoe zij het ons aan het begin van de tweede helft met tien man toch nog heel lastig maken."

Weghorst ziet ook veel positieve aspecten. "Een 0-3 uitslag is natuurlijk heel goed in een Europese uitwedstrijd. Het is ook goed voor het doelsaldo, nadat we natuurlijk ook al met 4-0 van Besiktas wonnen. Ik heb zelf een doelpuntje gemaakt (uit een strafschop, red.), dus uiteindelijk heel tevreden."

In de eerste helft had Weghorst een belangrijk aandeel in het openingsdoelpunt, gemaakt door Kenneth Taylor. "Het is heel fijn om belangrijk te zijn. Daar leef je van."

Weghorst krijgt de vraag of het een bedoelde assist was op Taylor. De spits laat een veelzeggende stilte vallen. "Je moet altijd eerlijk zijn hè", zegt de spits. "Nee, ik wilde hem schieten. Laag, verre hoek. Hij kwam volgens mij tegen de kuit van de verdediger, waardoor de bal iets terugsprong. Daardoor kwam hij perfect uit voor Kenneth."

In de kleedkamer sprak Weghorst erover met zijn teamgenoten. "Ze zeiden wel: 'Gewoon zeggen dat het een assist was.' Maar nee, het was bedoeld als spits", knipoogt hij.

Zondag speelt Ajax een thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen Willem II. Weghorst krijgt de vraag of hij genoeg heeft laten zien om in de basis te starten. "Komt-ie weer hoor", doelt Weghorst lachend op de vraag die hij vaker krijgt. "Nee, ik hoop het. Ik ben er klaar voor als het zo mag zijn. Er is niets lekkerders dan scoren. Dat doe ik nu drie keer op rij. Dat geeft veel vertrouwen. Ik wil graag zondag spelen."