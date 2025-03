Ajax-spits Brian Brobbey ondergaat cosmetische ingreep in het gezicht en toont het resultaat

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Apollo Tandheelkunde, dat Brian Brobbey als klant in de kliniek had.

Op het Instagram- en TikTok-kanaal van de kliniek schittert Brobbey met zijn nieuwe lach. Op internet is te lezen dat de spits van Ajax zichzelf een ‘new premium smile’ heeft laten aanmeten.



Zijn gebit is volgens de in Rotterdam gevestigde kliniek in één dag getransformeerd met composiet facings. De aanvaller heeft zijn oude 'dikke composiet facings' laten vervangen. Brobbey heeft gekozen voor de kleur Funky White Premium.

Composiet facings zijn dunne laagjes van composietmateriaal (een soort kunststof) die aan de voorkant van je tanden worden aangebracht, zodat ze er beter uit gaan zien. Ze worden vaak gebruikt om tanden te corrigeren die verkleurd, beschadigd, scheef of slecht gevormd zijn.