Ajax slaat grote slag en legt toptalent tot medio 2030 vast

Mylo van der Lans heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De achttienjarige jeugdspeler had eerst een verbintenis tot medio 2027, maar die is nu met drie jaar verlengd. Daardoor ligt Van der Lans tot medio 2030 vast in Amsterdam.

“Dit is een waanzinnig mooi moment”, reageert de centrale verdediger zelf op de clubkanalen. “Ik denk dat ik het persoonlijk niet echt aan had zien komen, zo snel al. Maar het is fantastisch.”

“Ik denk dat ze op lange termijn zeker potentie in me zien, en me ook graag in het eerste willen hebben. Daarvoor moet ik nog veel stappen zetten natuurlijk, maar dat weet ik zelf ook.”

Marijn Beuker, directeur voetbal bij Ajax, is ook blij met de contractverlenging van Van der Lans. “Mylo is een betrouwbare teamspeler die zich vaak goed positioneert en daardoor veel tweede ballen wint. Hij is sterk in de duels en kan zowel verdedigend als aanvallend goed koppen.”

“Door zijn leiderschap is hij een type speler dat we graag zien bij Ajax. Dankzij zijn functionele techniek is hij bovendien in staat om zowel vanaf het middenveld als centraal achterin de opbouw te verzorgen”, aldus Beuker.

Van der Lans speelt sinds 2019 in de jeugdopleiding van Ajax. Dat nam hem destijds over van Westlandia. Inmiddels speelt hij bij Ajax Onder 19, waar hij aanvoerder is.

Minuten voor Ajax 1 of Jong Ajax maakte Van der Lans nog niet. Wel zat hij dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen al op de bank bij Jong Ajax tijdens de wedstrijden tegen FC Eindhoven (0-3 zege) en Roda JC (2-1 nederlaag).