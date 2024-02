‘Ajax, PSV en Feyenoord gaan akkoord met deelname aan Super League’

Joan Laporta heeft zich vrijdag opnieuw uitgesproken over zijn felbegeerde Super League. De voorzitter van FC Barcelona zei daarbij opvallend genoeg dat Ajax, PSV en Feyenoord akkoord zijn over deelname aan de nieuw op te richten competitie.

Laporta somde in gesprek met radiostation RAC1 de clubs op die volgens hem akkoord zijn gegaan met de Super League: "Inter, AC Milan, Napoli, AS Roma, Olympique Marseille, Benfica, FC Porto, Sporting Portugal, Ajax, PSV, Feyenoord, Anderlecht, Club Brugge en alle Spaanse clubs behalve Atlético Madrid."

"De Europa Cup begon in 1955 met heel weinig clubs en groeide later uit tot de topcompetitie van Europa", aldus Laporta, die zegt dat het nieuwe project kan beginnen met zestien teams. "Ik stel me een eerste fase als deze voor en dat later dan meer clubs integreren."

Op de achtergrond zijn de grootste voetbalclubs ter wereld al jaren bezig met de Super League. Juventus, Barcelona en Real Madrid nemen daarin een voortrekkersrol. Laporta zegt dat de nieuwe competitie komende zomer of volgend jaar al zou kunnen beginnen. Dat zou enorme gevolgen hebben voor het deelnemersveld aan UEFA's grootste clubtoernooi, de Champions League.

In april 2021 kondigden twaalf Europese topclubs, te weten Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Inter en Juventus, de Super League voor het eerst aan. Die stortte binnen een maand volledig in elkaar na hevig protest van de UEFA en de supporters van diverse clubs.

De UEFA verloor in de jaren die volgden het juridische gevecht van de voetbalclubs: zij mogen een nieuwe competitie oprichten, de UEFA heeft geen monopolie. Toch lijken de Engelse clubs een Super League niet meer aan te durven, ook gezien de hevige protesten die in 2021 uitbraken na de aankondiging ervan.

Volgens Laporta vormt dat geen probleem. "Het maakt mij niet uit of de Engelse teams meedoen. Zij hebben hun Super League al, de Premier League."





