Ajax presenteert nieuw thuisshirt met rode kraag voor seizoen 2024/25

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax, dat het nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2024/25 heeft gepresenteerd.

Het nieuwe wit-rood-witte tricot heeft dit jaar een kraagje, waar Ajax het afgelopen seizoen nog met een V-hals speelde.

Exact tien jaar geleden, in het seizoen 2014/15, speelde Ajax voor het laatst in een thuisshirt met een kraag. Een decennium later zit er een rode kraag op het shirt met daarop een witte streep. Daarnaast zit er een witte knoop onder de kraag.

Vanaf de voorkant lijkt het shirt verder voornamelijk op hoe we een Ajax-tenue gewend zijn: een grote rode baan in het midden, aan beide kanten geflankeerd door wit. Het logo van shirtsponsor Adidas en het clubembleem van de Amsterdammers kunnen natuurlijk ook niet ontbreken.

Bij de achterkant van het tenue valt op dat de rode baan in het midden niet doorloopt tot de onderkant van het shirt, maar enkele centimeters daarboven eindigt. Bovendien kent de rode baan een rond uiteinde.

Enkele Ajax-fans reageerden eind juni verbaasd toen het nieuwe tricot al uitlekte. "Dit moet een slechte grap zijn", schreef een X-gebruiker. "Is het nou zo moeilijk om een echt mooi Ajax-shirt te maken? Dit is werkelijk waar oer- en oerlelijk", aldus een andere supporter.

