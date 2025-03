Ajax presenteert jubileumtenue ter ere van 125-jarig bestaan van de club

Ajax gaat de thuiswedstrijd tegen AZ komende zondag spelen in een shirt ter ere van het 125-jarig jubileum van de club. De Amsterdammers hebben vrijdagochtend officieel het shirt bekendgemaakt, dat de klassieke uitstraling heeft van het allereerste rood-witte shirt van de club.

“Ter ere van het 125-jarig jubileum, draagt Ajax eenmalig een jubileumtenue. Dit adidas Originals-tenue is geïnspireerd op een teamfoto van 10 september 1911, zover bekend de eerste foto van het een wit-rood-wit gekleurd Ajax”, zo valt te lezen op de clubsite.

“Deze teamfoto is genomen na de gewonnen finale van het Gouden Kruis-toernooi tegen Volharding. In de seizoenen daarvoor speelde Ajax eerst in een volledig zwart tenue en later in een wit-rood gestreept tenue, tot Ajax promoveerde naar de Eerste Klasse en er reglementair een ander tenue vereist was.”

“Men besloot door te gaan in het tenue van stadgenoot V.V.V. (Veni Vidi Vici), waarvan de voetbalafdeling twee seizoenen eerder werd opgeheven. Bij een deel van de spelers pronkt de Amsterdamse vlag op de borst, een eer die voorbehouden was aan spelers van het Amsterdamse elftal.”

“Het tenue met lange mouwen heeft een klassieke kraag met knoopje en de Amsterdamse vlag op de borst, en bestaat verder uit een geheel witte broek en zwarte kousen met rode omslag”, schrijft Ajax verder.

De selecties van Ajax zullen het tenue eenmalig dragen, de mannen op zondag 16 maart tegen AZ, de vrouwen op zondag 30 maart tegen ADO Den Haag. De Ajax Legends dragen het jubileum-tenue tijdens de Beckenbauer Cup op maandag 17 maart, een toernooi dat wordt georganiseerd ter viering van het 125-jarig bestaan van Bayern München.