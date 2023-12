Ajax overleeft laatste tien minuten in Waalwijk en maakt sprong op ranglijst

Woensdag, 6 december 2023 om 20:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:28

Ajax heeft zich woensdagavond verzekerd van drie punten in Waalwijk. De Amsterdammers moesten terug naar Noord-Brabant om de laatste tien minuten van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk uit te spelen en slaagden erin om de 2-3 voorsprong vast te houden. De thuisploeg kreeg in het restant één behoorlijke kans: Filip Stevanovic kopte over. Ajax zet zijn gigantische opmars door en staat nu zesde in de Eredivisie. RKC daalt af naar de vijftiende plek.

Ajax voerde drie 'witte' wissels door voor het korte restant. Twee maanden geleden stonden Jay Gorter, Silvano Vos en Amourricho van Axel Dongen in de basis. Omdat zij nu kampen met blessures, werden ze vervangen door Diant Ramaj, Benjamin Tahirovic en Kristian Hlynsson. RKC had al vijf keer gewisseld en verscheen daarom in dezelfde formatie als op 30 september.

De eerste 84 minuten (30 september)

Het aanvalsspel van de Amsterdammers oogde in het eerste halfuur stroef, zoals eigenlijk het hele seizoen al het geval is. In tegenstelling tot eerdere wedstrijden slaagden de manschappen van Steijn er in Waalwijk wel in om de defensieve rijen gesloten te houden. Uit het niets was de voorsprong voor Ajax een feit, toen Brobbey fraai werd weggestoken door Forbs. De spits joeg de bal vervolgens uit een moeilijke hoek in de kruising: 0-1.

Lang konden de bezoekers echter niet van de voorsprong genieten, want Michiel Kramer bracht de stand na 37 minuten weer in evenwicht door tegen een harde voorzet van Aaron Meijers aan te lopen: 1-1. Diezelfde Meijers vervulde niet veel later een negatieve hoofdrol door Forbs in de zestien aan zijn shirt naar beneden te trekken, waarop scheidsrechter Pol van Boekel de bal op de penaltystip legde. Bergwijn bleef koel en stuurde doelman Vaessen de verkeerde hoek in: 1-2. Bijna kwam RKC voor rust opnieuw langszij, ware het niet dat Silvano Vos met een interceptie kon voorkomen dat Reuven Niemeijer wist te scoren.

Vroeg in de tweede helft kon Ajax weer helemaal opnieuw beginnen, nadat Jay Gorter er niet goed uitzag bij een vrije trap van Yassin Oukili: 2-2. De Amsterdammers vertikten het om bij de pakken neer te gaan zitten na de twaalfde tegentreffer in het prille Eredivisie-seizoen. Het was Berghuis die zijn ploeg met een schot uit de draai voor de derde keer in Waalwijk op voorsprong schoot: 2-3. David Min was nog dicht bij de 3-3 na een handig overstapje van Kramer, maar verder dan deze kans kwam RKC hierna lange tijd niet.

Vaessen kwam in de slotfase hard in botsing met Brobbey, wat zorgde voor een grote schok in het stadion. ESPN toonde uit respect voor Vaessen geen enkele herhaling van het moment. Brobbey werd in beeld gebracht terwijl de spits van Ajax een schietgebed bracht voor de keeper. De spelers van RKC waren zichtbaar zwaar aangeslagen en geëmotioneerd. Vaessen werd op een brancard weggedragen richting de catacomben. Door een doek werd het zicht onttrokken, terwijl de geblesseerde keeper werd weggedragen. Doordat ploeggenoten van Vaessen emotioneel niet meer in staat waren om verder te spelen werd het duel uiteindelijk definitief gestaakt.

Het restant van de wedstrijd

RKC ging als verwacht vol op de aanval en hanteerde daarbij veelvuldig de lange bal. Het duurde zes minuten voor de thuisploeg een kans wist te creëren. Een voorzet vanaf de achterlijn belandde bij de tweede paal op het hoofd van Stevanovic. De kopbal was dreigend, maar eindigde op het dak van het doel.