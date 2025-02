Ajax op rapport: twee drieën, Kenneth Taylor krijgt hoogste cijfer

Een haast onherkenbaar Ajax heeft zich donderdagavond ternauwernood geplaatst voor de achtste finale van de Europa League. De Amsterdammers kwamen na 25 minuten met tien man te staan na een rode kaart van Davy Klaassen en keken tot de 93ste minuut in de verlenging tegen een 0-2 achterstand aan. Een benutte strafschop van Kenneth Taylor was genoeg om over twee wedstrijden aan het langste eind te trekken: 1-2. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers en invallers met minimaal 45 minuten in de benen met een rapportcijfer.

Ajax begon nog aardig aan de wedstrijd en had uit een vrije trap van Steven Berghuis, één van de weinigen die enigszins aan voetballen toekwam, op voorsprong moeten komen. Jorrel Hato wist zijn kopbal echter niet op doel te krijgen. De linksback was een van de betere verdedigers, al zei dat donderdagavond weinig.

Union slaagde er wel in om uit een vrije trap raak te koppen. Kevin Mac Allister stond volledig vrij. Klaassen, die net als Christian Rasmussen te kort op het veld stond om een beoordeling te krijgen, en Kian Fitz-Jim stonden met een zeer zwakke pass en naïef opendraaien aan de basis van de uiteindelijk afgekeurde goal van Sofiane Boufal.

Imago

Het was een typerend moment van Fitz-Jim, die veel duels op cruciale plekken op het middenveld verloor. Achter Fitz-Jim schutterden de centrale verdedigers. Met name Daniele Rugani speelde onzeker en pover. De Italiaan stond met een werkelijk dramatische pass aan de basis van de 0-2, een door Klaassen veroorzaakte penalty van Promise David.

Farioli besloot Lucas Rosa, Oliver Edvardsen en Rugani in de kleedkamer achter te laten voor Anton Gaaei, Bertrand Traoré en Ahmetcan Kaplan. Vlak na zijn entree leverde Gaaei de bal op dramatische wijze in, waarmee hij aan de basis stond van een nieuwe reuzenkans voor Union.

Ajax kwam er aanvallend amper aan te pas, en beperkte zich noodgedwongen tot verdedigen. Dat ging met hangen en wurgen redelijk in de tweede helft. In aanvallend opzicht kwam Ajax er nauwelijks aan te pas. Een schot van Traoré tien minuten voor tijd was veruit het gevaarlijkste moment van de thuisploeg.

Ajax pakte in de verlenging de voorsprong over twee wedstrijden via Taylor. Een voorzet van Traoré kwam op de hand van Christian Burgess, waardoor scheidsrechter Chris Kavanagh niks anders kon doen dan naar de stip wijzen. Taylor eiste de bal op en faalde niet: 1-2. De Amsterdammers wisten die 'voorsprong' in de tweede helft van de verlenging vast te houden en gaan dus naar de achtste finale.

Remko Pasveer 6

Lucas Rosa 3

Josip Sutalo 5

Daniele Rugani 3

Jorrel Hato 5,5

Jorthy Mokio 4,5

Kian Fitz-Jim 3,5

Davy Klaassen -

Steven Berghuis 6

Oliver Edvardsen 4

Christian Rasmussen -

Kenneth Taylor 7

Anton Gaaei 4,5

Ahmetcan Kaplan 5

Bertrand Traoré 6,5

Mika Godts 6,5