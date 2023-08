Ajax onthult derde tenue via schitterende video: ‘Diamanten zijn de toekomst’

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 08:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:41

Ajax heeft vrijdagochtend het derde tenue voor dit seizoen gepresenteerd. Jari Litmanen speelt een hoofdrol bij de lancering van het nieuwe shirt. In een video is te zien dat het tenue overwegend zwart is met witte Adidas-accenten.

In de video schittert Litmanen als verkoper in een juwelierszaak. De Fin heeft voor zich een aantal diamanten liggen met daaronder namen van clubiconen als Johan Cruijff, Sjaak Swart en Piet Keizer. De inmiddels 52-jarige Litmanen speelde tussen 1992 en 1999 en tussen 2002 en 2004 ruim 250 wedstrijden voor Ajax.

Diamonds are the future. Forever. Our third kit is now available. pic.twitter.com/MJY9MjpYbV — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2023

In de aftiteling is te lezen dat het derde tenue is geïnspireerd door ‘de diamanten van het verleden, het heden en de toekomst’. Het shirt wordt groots gepresenteerd met de slogan 'diamonds are forever’. Ook Klaas-Jan Huntelaar is in het nieuwe tricot te zien.