Ajax ondanks slecht 2023 in top 20-rapport UEFA; PSV en Feyenoord ontbreken

Ondanks dat 2023 ronduit teleurstellend verliep voor Ajax, hebben de Amsterdammers dat jaar 41 miljoen euro overgehouden aan inkomsten uit shirtverkoop en merchandise. Dat meldt de UEFA in een rapport. In tegenstelling tot Ajax ontbreken PSV en Feyenoord in de top 20 van clubs met de meeste inkomsten uit shirtverkoop en merchandise over 2023.

Ajax sloot het seizoen 2022/23 af op plek drie, op liefst dertien punten van landskampioen Feyenoord. Het tweede gedeelte van 2023 verliep nog een stuk desastreuzer. De Amsterdammers kenden een uiterst rumoerige transferzomer onder Sven Mislintat en ook Maurice Steijn bleek langs de lijn geen wonderdokter te zijn. Ajax stond dit seizoen, met minder duels gespeeld, zelfs even laatste in de Eredivisie.

De slechte sportieve prestaties hebben de fans er niet van weerhouden om toch gewoon te shoppen bij de recordkampioen van Nederland. Met 41 miljoen euro heeft Ajax ongeveer hetzelfde bedrag opgehaald als in 2022. Ajax staat internationaal gezien veertiende op de lijst van clubs met de meeste inkomsten. Geen enkele andere Nederlandse club staat bij de eerste twintig.

FC Barcelona heeft in 2023 het meest verdiend uit shirtverkoop en merchandise. De Catalaanse grootmacht haalde liefst 179 miljoen euro binnen. Een stijging van zestig miljoen euro ten opzichte van 2022. De top vijf wordt gecompleteerd door Real Madrid (155 miljoen), Bayern München (147), Liverpool (132) en Manchester United (130).

Wat opvalt aan de top vijf en is dat iedere club minimaal hetzelfde bedrag wist op te halen als het jaar daarvoor, behalve Liverpool. Waar The Reds in 2022 nog 137 miljoen incasseerden, was dat een jaar later 'slechts' 132 miljoen. Daarmee blijft de club zijn aartsrivaal Manchester United wel nipt voor. The Red Devils haalden zowel in 2022 als 2023 130 miljoen euro op.

Ajax laat in de top twintig Inter, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Celtic, Leeds United en Galatasaray achter zich. Leeds, dat uitkomt in de Championship, is de enige club in de top twintig die momenteel niet op het hoogste niveau uitkomt. Wel was de club in de eerste helft van 2023 actief in de Premier League, maar met een negentiende plaats degradeerde de club naar de Championship.

De volledige top twintig:

1. FC Barcelona (179)

2. Real Madrid (155)

3. Bayern München (147)

4. Liverpool (132)

5. Manchester United (130)

6. Paris Saint-Germain (97)

7. Arsenal (89)

8. Chelsea (87)

9. Juventus (74)

10. Tottenham Hotspur (74)

11. Manchester City (73)

12. Borussia Dortmund (54)

13. AC Milan (54)

14. Ajax (41)

15. Galatasaray (35)

16. Leeds United (34)

17. Celtic (34)

18. Fenerbahçe (31)

19. Eintracht Frankfurt (26)

20. Inter (26)

