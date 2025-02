Ajax mogelijk zonder geblesseerde sterkhouder tegen Heracles Almelo

Ajax mist mogelijk twee spelers voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo. De ploeg van Francesco Farioli won donderdag nog met 0-2 bij Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. De Italiaan gaf aan in een interview op het clubkanaal dat niet iedereen fit uit het duel is gekomen.

Daniele Rugani werd na de rust gewisseld. “Hij verliet het veld met wat klachten aan zijn knie”, aldus Farioli. “We gaan dat vandaag checken.” Ook Jorrel Hato kwam niet ongeschonden uit de wedstrijd. “Jorrel had last van een kneuzing, dus ook dit moeten we controleren. We moeten met z’n allen goed herstellen en ons klaarmaken voor het volgende duel.”

Heracles is de volgende tegenstander voor de Amsterdammers. De Almeloërs beleven tot nu toe een voortreffelijk 2025, waarin ze nog geen wedstrijd hebben verloren. Ook de halve finale van de beker werd bereikt na een 2-0 overwinning tegen FC Utrecht. In de Eredivisie staat Heracles momenteel op de veertiende plek. Het gat met de degradatiestreep is vier punten.

Farioli verwacht dan ook een lastige strijd voor zijn ploeg. “Het is een fysieke ploeg, ook als je kijkt naar de manier van aanvallen en spelen. Ze zijn goed in standaardsituaties en elke situatie kan potentieel gevaar opleveren.”

“Wij moeten het spel gaan maken, de wedstrijd controleren en de belangrijke punten pakken”, voegt de coach toe. Eerder dit seizoen werd Heracles - Ajax een ware kraker die bestond uit zeven doelpunten. Ajax trok aan het langste eind en won met 3-4.

Hoe Ajax is gegroeid, vindt Farioli een lastige vraag. “Het is lastig om een vaste lijn te zien, ook vanwege de wisselingen in de selectie. We zijn constant aan het bouwen, maar het mooiste aan deze groep zijn de normen en waarden.”

Voor de huidige koploper komt er een drukke week aan. Na het duel met Heracles wacht donderdag in de Arena de returnwedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Drie dagen later spelen de Amsterdammers thuis tegen Go Ahead Eagles.