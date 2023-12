Ajax moet zijn belangrijkste winterse transfertarget uit het hoofd zetten

Mike Verweij sluit uit dat Pierre-Emile Højbjerg in januari naar Ajax komt. De Amsterdammers worden al lange tijd nadrukkelijk in verband gebracht met de 28-jarige controlerende middenvelder van Tottenham Hotspur. "Hij is compleet onhaalbaar", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Ajax heeft na de enorme uitgaven van afgelopen zomer nauwelijks transferbudget over. De Amsterdammers willen zich na de bekerblamage tegen Hercules (3-2) tóch versterken. Verweij verwacht dat Ajax zich moet behelpen met het huren van een of twee versterkingen.

Højbjerg heeft bij Tottenham een reserverol, toch sluit Verweij een transfer naar Ajax uit. "Ajax kan alleen huren, dat wil Tottenham Hotspur helemaal niet", weet Verweij. "Bovendien zijn er veel andere clubs, ook Italiaanse clubs, die hem willen. Dus dat gaat hem niet worden."

Verweij tempert de verwachtingen van de transferwinter bij Ajax. "Alle fans die denken dat er vier, vijf nieuwe spelers komen, die kan ik echt uit de droom helpen, want dat gaat niet gebeuren."

Jeroen Kapteijns, die de zieke Valentijn Driessen vervangt in de podcast, stipt aan dat Tottenham een lastige onderhandelingspartner is. Voorzitter Daniel Levy staat bekend als een keiharde zakenman.

"Tottenham geeft in onderhandelingen geen duimbreed toe en laat je echt de hoofdprijs betalen", zegt Kapteijns.

