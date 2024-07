Ajax moet beoogde versterking Nuno Tavares doorstrepen: akkoord tussen Arsenal en Lazio nadert

Nuno Tavares gaat zijn carrière waarschijnlijk niet bij Ajax vervolgen. De linksback van Arsenal, die hoog op het lijstje bij de Amsterdammers staat, is ver in de gesprekken met Lazio. I Biancocelesti beogen Tavares op huurbasis over te nemen, met verplichte optie tot koop van negen miljoen euro. De clubs zijn al akkoord.

De Engelse tak van Sky maakte afgelopen week melding van de Amsterdamse interesse in Tavares. De linksbackpositie blijft een zorgenkindje in de hoofdstad, daar er over zowel Borna Sosa als alternatieven Owen Wijndal, Gastón Ávila en Youri Baas veel twijfel bestaat.

In de voorbereiding posteert Francesco Farioli daarom Jorrel Hato op links, al moet Sosa nog terugkeren van vakantie. In elk geval had Tavares de opties moeten verruimen.

Opties verruimen gaat de Portugees wel doen, maar dan wel in een ander, zonniger land. Fabrizio Romano meldt namelijk dat de gesprekken met Lazio gestaag vorderen.

De Italianen moeten het alleen nog eens worden met Tavares over salaris, maar struikelblokken worden er niet verwacht. Arsenal en Lazio zijn al akkoord over een huurdeal met een verplichte optie tot koop van negen miljoen, inclusief een doorverkooppercentage.

Zo levert Tavares, die nog een jaarcontract had, Arsenal toch nog wat op. De 24-jarige back werd drie jaar geleden voor acht miljoen euro van Benfica overgenomen. In zijn eerste seizoen kwam Tavares nog tot 28 duels, maar daarna was zijn rol wel uitgespeeld. Hij werd achtereenvolgens uitgeleend aan Olympique Marseille en Nottingham Forest, met wisselend succes.

Ajax lijkt zo verder te moeten zoeken in de jacht op een linksback. Sosa, Wijndal en Ávila mogen in elk geval vertrekken, terwijl Baas de strijd moet aangaan met een aankoop of eventueel Hato. Ook Devyne Rensch zou eventueel nog als linkervleugelverdediger uit de voeten kunnen. Voormalig trainer John van 't Schip experimenteerde ook al eens met Kenneth Taylor op links.

