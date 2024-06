Ajax-miskoop Georges Mikautadze bevestigt transfer weg van FC Metz

Georges Mikautadze blijft niet behouden voor FC Metz. De Ligue 1-degradant lichtte onlangs de koopoptie die het had laten opnemen in de huurovereenkomst met Ajax, maar zal het op het tweede niveau van Frankrijk moeten stellen zonder de aanvaller. Dat bevestigt Mikautadze in gesprek met een Georgisch medium, dat wordt geciteerd door Fabrizio Romano.

"Ik zal volgend seizoen wederom in de Ligue 1 spelen, dat kan ik bevestigen", spreekt de 23-jarige spits zich uit. "Ik blijf in Frankrijk, maar ik weet nog niet voor welke club ik uitkom. Dat wordt binnenkort duidelijk."

In de zomer van 2023 werd Mikautadze met een afkoopsom van zestien miljoen euro (exclusief drie miljoen aan mogelijke bonussen) een van de grote aankopen van Ajax onder toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Het werd geen gelukkig huwelijk tussen de Georgiër en de Amsterdamse club en dus mocht Mikautadze in de winter alweer vertrekken.

De keuze viel op een terugkeer bij Metz, dat met Ajax een akkoord bereikte over een huurdeal. De overeenkomst bevatte daarnaast een optie tot koop, waarvan eind mei bekend werd dat deze gelicht was.

Voor een bedrag van dertien miljoen euro werd Mikautadze opnieuw eigendom van les Grenats. Vermoedelijk lichtte Metz de optie met het doel te profiteren van de gestegen marktwaarde van de valse spits.

Zijn terugkeer in Frankrijk was namelijk rijkelijk succesvol. In negentien wedstrijden voor de club was Mikautadze goed voor twaalf doelpunten en drie assists. Door die uitstekende vorm kan Metz nu dus winst maken op de transfer.

Een van de clubs die reeds werd gelinkt aan Mikautadze is AS Monaco. De Monegasken nemen deze zomer afscheid van Wissam Ben Yedder en zijn dus op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Hoe concreet de belangstelling is, is niet bekend. Gezien de Ligue 1-status van Monaco past de club wel in de door Mikautadze gegeven omschrijving.

