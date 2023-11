Ajax maakt melding van knieblessure: operatie is noodzakelijk

Dinsdag, 28 november 2023 om 22:32 • Jeroen van Poppel

Remko Pasveer is voorlopig uit de roulatie bij Ajax. De Amsterdammers melden op de eigen website dat de veertigjarige doelman vanwege een knieblessure een operatie zal moeten ondergaan.

Van Pasveer was al enkele dagen bekend dat hij een knieblessure had opgelopen. Aanvankelijk hoopte Ajax dat de kwetsuur zonder operatie behandeld zou kunnen worden, zo vertelde John van 't Schip onlangs.

"Remko heeft een onderzoek gehad naar zijn knie", aldus Van 't Schip. "Dat is even afwachten. Blijkt het goed te gaan, dan hoeft hij niet geopereerd te worden. Is dat niet zo, dan moet hij misschien ook geopereerd worden."

Pasveer gaat vrijdag onder het mes, waarna zijn revalidatie kan beginnen. Ajax doet geen prognose over wanneer de routinier weer wedstrijdfit zal zijn. "Hij zal er een tijdje uit zijn", is het enige dat de Amsterdammers kwijt willen.

Pasveer is bezig aan zijn derde seizoen bij Ajax. De tweevoudig Oranje-international kwam als reserve binnen, maar knokte zich uiteindelijk in de basis. Na de komst van Gerónimo Rulli in januari werd Pasveer weer reservekeeper. Zijn laatste wedstrijd dateert van 2 maart, in de TOTO KNVB Beker tegen De Graafschap (0-3 winst).

Mateja Milovanovic

Ook Mateja Milovanovic is geveld door een blessure. De negentienjarige verdediger, die actief is voor Jong Ajax, werd maandag geopereerd aan zijn linkerknie. Milovanovic wordt net als Pasveer pas in 2024 terugverwacht.