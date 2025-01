Ajax maakt foutje in aankondiging transfer en past binnen 9 minuten bericht aan

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax, dat een foutje maakte in de aankondiging van het vertrek van Mannsverk.

Dinsdag meldde Ajax dat Mannsverk de overstap maakt naar Cardiff City, waar hij tot het einde van dit seizoen zijn wedstrijden op huurbasis af zal werken. In een bericht op X lieten de Amsterdammers weten dat de middenvelder naar de ‘English club’ zou vertrekken, maar die tweet werd spoedig verwijderd. De tekst werd veranderd in ‘Welsh club’. Cardiff werkt zijn competitiewedstrijden af in de Championship.