Ajax maakt bekend wanneer Danny Blind wordt voorgedragen als lid van RvC

Woensdag, 15 november 2023 om 21:37 • Noel Korteweg

Danny Blind wordt op 27 december 2023 voorgedragen als technische man in de Raad van Commissarissen van Ajax. De Amsterdammers laten woensdagavond weten dat op die dag een buitengewone vergadering voor aandeelhouders wordt gehouden.

Ajax maakte eind oktober al bekend dat Blind officieel wordt voorgedragen als lid van de RvC. Toen moest alleen nog een geschikte datum gevonden worden voor een buitengewone vergadering voor aandeelhouders.

Blind heeft al ervaring in de rol van commissaris bij Ajax. De 493-voudig Ajacied was in de periode van april 2018 tot augustus 2021 ook al lid van de RvC. Daarna werd Blind assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal, tot en met het WK van 2022. Tot op heden kluste hij alleen wat bij als analist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In december sprak hij nog uit 'zijn handen vrij te willen hebben'. Nu keert Blind op voorspraak van Van Gaal dus alsnog terug bij Ajax.

Van Gaal was zelf de derde in het rijtje boegbeelden die het 'Ajax-dna' terug moest brengen in de Johan Cruijff ArenA. Michael van Praag en Leo van Wijk (leden RvC) gingen Van Gaal voor, terwijl John van 't Schip (technisch adviseur en dit seizoen interim-trainer) na hem kwam.

Naast speler en commissaris bekleedde Blind nog velerlei functies in Amsterdam. Hij was eerder al directeur spelersbeleid, hoofd jeugdopleidingen, hoofdtrainer, assistent-trainer en technisch directeur bij Ajax. Voor het restant was Blind alleen werkzaam bij het Nederlands elftal als bondscoach en assistent-bondscoach.

Van Praag en Van Wijk

Aanstaande vrijdag staat een algemene vergadering voor aandeelhouders op de planning. Van Praag en Van Wijk worden dan voorgedragen als nieuwe leden van de RvC. Eerstgenoemde is de beoogde opvolger van de onlangs vertrokken voorzitter Pier Eringa.