Ajax lijkt de strijd om ‘grootste talent van Venezuela’ te gaan winnen

Vrijdag, 22 september 2023 om 17:47 • Bart DHanis • Laatste update: 19:01

Ajax is favoriet om David Martínez over te nemen, zo weet Voetbal International vrijdagmiddag te melden. De vleugelaanvaller, die in zijn geboorteland Venezuela te boek staat als het grootste talent van het land, moet volgend jaar, wanneer hij achttien wordt, de overstap naar Amsterdam maken. Hoeveel geld Ajax voor hem moet neertellen, is niet bekend.

Martínez is momenteel zeventien jaar oud en staat onder contract bij het Venezolaanse Monagas SC. De rechtervleugelaanvaller speelt bij zijn ploeg in het eerste elftal en kwam dit seizoen acht keer in actie. Hij kwam voornamelijk als invaller binnen de lijnen en wist in de Liga FUTVE tot een doelpunt en een assist te komen.

In totaal speelde Martínez al 38 keer voor zijn club. Hij wist zes keer zelf het net te vinden en was vijfmaal aangever bij een treffer. Vorig seizoen was hij trefzeker in een wedstrijd van de Copa Libertadores, de Champions League van Zuid-Amerika. Tegen het Colombiaanse Deportivo Pereira (2-1 verlies) maakte hij de aansluitingstreffer.

Ajax hoopt volgens VI de deal snel af te ronden en kan zo andere grote Europese clubs aftroeven in de strijd om zijn handtekening. Martínez zal dan niet direct de overstap naar Amsterdam maken. Pas als de jeugdinternational van Venezuela achttien is, komt hij definitief over. Hij heeft nog een contract tot medio 2025 bij zijn club.