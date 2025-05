Ajax legt Eindhovens talent jaar na gevoelige transfer langdurig vast

Mohamed Abdalla heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij Ajax. Daardoor ligt de vijftienjarige middenvelder uit Eindhoven tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Abdalla genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij FC Eindhoven, maar stapte in 2023 over naar PSV. Na slechts een jaar op De Herdgang besloot hij zijn geluk te zoeken in Amsterdam.

Dat Abdalla koos voor Ajax, was enigszins opmerkelijk te noemen. Bij PSV had hij al een profcontract kunnen krijgen, maar de jeugdinternational van Nederland Onder 16 legde dat voorstel naast zich neer.

Bij Ajax heeft Abdalla zich eerst moeten bewijzen en nu heeft hij eindelijk een profcontract op zak. Zijn sportieve keuze is dus beloond.

Via de clubwebsite van Ajax reageert Directeur Voetbal Marijn Beuker op het nieuws over Abdalla. “Mohamed is een allround middenvelder die nog maar kort bij ons in de jeugdopleiding speelt. Hij heeft veel power en kan met zijn dribbels het hele veld oversteken en tegenstanders uitspelen.”

“Daarnaast is hij ook een speler die met zijn leidinggevende kwaliteiten spelers om hem heen ook in hun kracht laat spelen. Wij hebben vertrouwen in een mooie toekomst van Mohamed bij Ajax”, besluit Beuker.

De situatie van Abdalla deed denken aan die van Riechedly Bazoer in 2012. Ook hij koos onverwachts voor een profcontract bij Ajax in plaats van PSV.