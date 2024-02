Ajax krijgt hint: ‘Heb nog niks gehoord, maar sta zeker open voor een gesprek’

Kristian Hlynsson was vorige week zaterdag met een doelpunt en een assist een van de smaakmakers bij Ajax tijdens de 2-4 zege op Heracles Almelo. De twintigjarige IJslander is onomstreden onder interim-trainer John van ‘t Schip. Hlynsson ligt nog tot medio 2026 vast in de Johan Cruijff ArenA en staat naar eigen zeggen open voor contractverlenging.

Hlynsson kwam dit seizoen al tot twintig officiële duels in Ajax 1 en heeft met zes goals en een assist in de Eredivisie een groot aandeel gehad in de wederopstanding van de Amsterdammers. “Het doel dat ik mezelf altijd stelde, was een belangrijke Ajax-speler te worden”, geeft hij aan tegenover De Telegraaf. “Ik denk dat ik daarnaar op weg ben.”

Tegen Heracles toonde hij bij de 2-4 zijn klasse door na een sterke aanname met links doel te treffen. “De pass van Devyne Rensch was goed tussen de linies, maar moeilijk te controleren”, legt de jongeling uit. “Speciaal om de verdedigers te kunnen verrassen, heb ik de laatste tijd veel aan afwerken met links gewerkt. Als dat dan lukt, geeft het wel voldoening.”

Hlynsson weet van zichzelf wat zijn sterke punten zijn. “Ik vind het moeilijk om over mezelf te

praten, maar ik denk wel dat ik veel met mijn hoofd voetbal. Ik ben me goed bewust van hetgeen er om me heen gebeurt. Daarnaast ben ik vrij technisch.”

De IJslander is echter ook kritisch en weet dat hij zich op bepaalde vlakken nog moet verbeteren. “Ik moet meer creëren voor mijn ploeggenoten. Niet alleen qua assists, maar ook door met mijn loopacties ruimte te maken, waardoor zíj de kansen krijgen. In de Eredivisie heb ik nu zes keer gescoord. Tien zou een mooi aantal zijn.”

Hlynsson staat nog een kleine 2,5 jaar onder contract bij Ajax. Ondanks zijn razendsnelle ontwikkeling werd hij nog niet door de club benaderd over een contractverlenging. “Ik heb nog niks van Ajax gehoord”, laat hij weten. “Ja, als ze komen, sta ik zeker open voor een gesprek.”

“Ajax is een van mijn droomclubs", vertelt Hlynsson trots. De middenvelder hoopt echter ook al verder te dromen. “Engeland is voor mij het hoofdpodium. Ja, dan moet ik nóg meer naar de sportschool. Al zie je daar ook spelers die niet heel groot en sterk zijn.”

