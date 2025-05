Transfer-tip voor Ajax: 'Een geweldige verdediger, zóveel beter dan de rest!'

Kenneth Perez is zondag vol lof over Philippe Sandler na diens optreden voor NEC tegen Ajax. De 28-jarige centrumverdediger speelde een ijzersterke wedstrijd en had een groot aandeel in de verrassende 0-3 overwinning in de Johan Cruijff ArenA, de eerste uitzege ooit van NEC tegen Ajax.

Blessures hebben Sandlers loopbaan tot nu toe flink getekend, maar tegen Ajax stond hij er weer. In de tachtig minuten die hij meedeed, maakte hij een ijzersterke indruk. “Ik heb het gevoel dat ik elke keer dat Sandler speelt een piero van hem maak. Dat is elke drie maanden ongeveer,” grapt Perez bij Dit was het Weekend op ESPN. “Hij heeft in de Eredivisie zeventien wedstrijden gespeeld dit seizoen, vijftien gemist.”

Perez benadrukt dat Sandler met kop en schouders boven de rest uitsteekt als hij fit is. “Hij is zóveel beter dan de rest als hij op het veld staat, dat het bijna eng is. Hij heeft zóveel overzicht, zóveel bravoure, zeker aan die bal. Inspelen, doorspelen. Zó comfortabel aan de bal!”

Volgens Perez is het niet alleen zijn spel aan de bal dat indruk maakt. “Hij heeft ook nog eens zijn fysiek mee. Niet qua blessuregevoeligheid, maar gewoon zijn gestalte. Hij verdedigt gewoon heel erg goed.”

Sandler valt ook op door zijn snelheid. "Hij is zeker snel, hoewel hij door al die blessures daar wel enigszins op ingeboet zal hebben. Maar het is een ge-wel-dige verdediger. Ik zou hem zó graag bij een grote club willen zien. Hij heeft bij Manchester City gezeten... De vraag is of dat toentertijd de juiste stap is geweest, of dat hij beter stapsgewijs zijn carrière had moeten opbouwen. Zijn huurperiode bij Feyenoord is natuurlijk mislukt."

Afgelopen jaar werd Sandler al gelinkt aan Ajax. Presentator Milan van Dongen vraagt Perez of dat nog steeds een goede match zou zijn. “Je hebt natuurlijk maar vijftig procent van de tijd de beschikking over hem..."

"En dat is natuurlijk niet genoeg", vindt Perez, die toch een opening ziet. "Als deze trainer (Francesco Farioli, red.) bij Ajax blijft, dan zou hij in het roulatiesysteem kunnen meedraaien.”