Ajax, KNVB, UEFA en Halsema komen met reactie op incidenten in Amsterdam: ‘We kijken terug op een gitzwarte nacht’

Ajax, de KNVB en de UEFA hebben gereageerd op de geweldadigheden die donderdagnacht na afloop van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv zijn voorgevallen. Burgemeester Femke Halsema besprak de incidenten op een speciaal daarvoor belegde persconferentie.

"Amsterdam kijkt terug op een gitzwarte nacht. Mijn hart gaat uit naar de slachtoffers en hun familie,” zo begint Halsema. “Jongens op scooters gingen kriskras door de stad op zoek naar supporters. Het was hit and run.”

“Ik snap goed dat dit de herinnering aan pogroms terug brengt. Dit is onverdraaglijk. Onze stad is diep beschadigd en onze Joodse gemeenschap is bedreigd. De oorlog in het Midden-Oosten bedreigt nu ook de vrede in onze stad,” spreekt de burgemeester van Amsterdam in felle bewoordingen.

“De Maccabi-aanhang staat niet bekend als risicovol. Ze staan bij de UEFA en politie bekend als een rustige groepering en hebben zelfs vriendschappelijke banden met Ajax. Er was dus geen sprake van een risicowedstrijd,” laat Halsema weten.

Ajax heeft inmiddels via de officiële kanalen ook gereageerd. “Na een sportieve voetbalwedstrijd met een goede sfeer in ons stadion - waarvoor we alle betrokken partijen bedanken voor de goede samenwerking - hebben we met afschuw kennis genomen van wat er gisteravond in het centrum van Amsterdam is gebeurd. Wij veroordelen dit geweld ten zeerste.”

De KNVB sluit zich aan bij het statement van Ajax. “Ook wij zijn geschrokken van de beelden uit de Amsterdamse binnenstad van vannacht. Deze gewelddadigheden staan veraf van de mooie voetbalavond in de Johan Cruijff Arena. Als voetbalgemeenschap veroordelen we geweld. We vertrouwen er op dat de autoriteiten de daders zullen pakken en straffen.”

Ook de UEFA heeft van zich laten horen. “De UEFA veroordeelt de gewelddadige gebeurtenissen voor en na de wedstrijd in Amsterdam met klem. We vertrouwen erop dat de autoriteiten de daders zullen identificeren, straffen en passende maatregelen treffen,” zo laat de bond weten.