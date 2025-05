Ajax keihard aangepakt: 'Ze laten me gewoon links liggen. Dat verdien ik niet'

Simon Tahamata is enorm teleurgesteld in Ajax. De techniektrainer dacht na een kort verblijf in Berlijn terug te kunnen keren bij de Amsterdamse club, maar Tahamata lijkt van een koude kermis thuis te komen.

Tahamata (68) verliet Ajax in maart 2024 om in Berlijn een voetbalschool op te richten. ''Ik denk dat het vertrek een beetje gepusht werd door de club'', blikt de ervaren jeugdtrainer terug in een uitgebreid interview met AT5.

Ajax wilde de werkweek van Tahamata destijds terugbrengen naar twintig uur. Beide partijen spraken nog over een passende oplossing, die er uiteindelijk niet kwam. Tahamata vertrok naar Duitsland, maar is nu toe aan een nieuwe uitdaging.

Tahamata zou dolgraag terugkeren bij Ajax, maar van enige toenadering is voorlopig geen enkele sprake. ''Ik ben boos, omdat ze zeggen dat ze goed contact met mij hebben, maar ze laten me gewoon links liggen.''

''Ze spelen een beetje met me. Dat verdien ik niet'', baalt de jeugdcoach van het feit dat hij nog niet is gebeld door de leiding van Ajax.

Tahamata was niet de enige die Ajax in 2024 de rug toekeerde. ''Ik heb wel een afscheid gehad, maar die anderen niet. Gerald Vanenburg, Winston Bogarde, John Heitinga, Dennis Bergkamp en natuurlijk John van 't Schip, maar dat is natuurlijk een ander verhaal'', somt hij de namen op van mensen die geen passend afscheid kregen.

AT5 wil van Tahamata weten of hij openstaat voor contact met Ajax. ''Dat hadden ze dan vanaf het begin moeten doen, toen ze wisten dat ik terug naar huis kwam. Toen hadden ze moeten zeggen: 'We gaan Simon terughalen'. Nu is het te laat.''